Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol: la despedida de uno de los mejores socios de Messi

El español comunicó que deja la actividad profesional al final de la temporada. Mirá el video de su despedida en la nota.

Sergio Busquets en el Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Sergio Busquets anunció su retiro del fútbol profesional al concluir la actual temporada de la MLS con el Inter Miami a finales de año.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, aseguró el español de 37 años en un video difundido en sus redes titulado “todo final es un nuevo comienzo”.

“Siento que ha llegado el momento de decir adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”, añadió.

El centrocampista confesó en el video que el fútbol le ha regalado “vivencias únicas, en lugares maravillosos, junto a los mejores compañeros de viaje”.

Su exitosa carrera

Busquets llegó al primer equipo del Barcelona en la temporada 2008-09, con 20 años, de la mano del entonces entrenador blaugrana, Pep Guardiola.

Fue pieza clave del mejor Barça de la historia junto a Lionel Messi, Xavi o Andrés Iniesta, entre otros. En su palmarés figuran 3 Champions League, 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa, además de otros títulos.

Sergio Busquets y Lionel Messi. Foto: RFEF.

Busquets militó quince temporadas en el primer equipo, llegando a lucir el brazalete de capitán. El volante central es el tercer jugador que más partidos oficiales ha disputado con el Barcelona -cerca de 700-, solo por detrás de Messi y Xavi.

Con la selección de España, Busquets ganó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012.

Tras esas quince temporadas en el Camp Nou, Busquets emprendió en 2023 la aventura de la MLS con el Inter Miami, donde volvió a compartir vestuario con Messi y Jordi Alba, sus inseparables compañeros en Barcelona.

"Busquets parecía una estatua en medio del campo”. Foto: Reuters

Al Inter Miami le quedan cinco partidos de fase regular antes del inicio de los ‘playoff’ al título. La final de la MLS, de llegar a disputarla, sería el 6 de diciembre.