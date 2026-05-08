Una “supercomputadora” ya eligió al campeón del Mundial 2026 y no es Argentina:

Lionel Scaloni con el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo del Mundial 2026. Foto: Pool via REUTERS

A más de un mes del arranque del Mundial 2026, una predicción está circulando fuerte y promete polémica: un modelo basado en simulaciones y análisis de probabilidades anticipa que Francia se consagrará campeona y que el partido decisivo sería ante España, nada menos que en el MetLife Stadium (Nueva Jersey).

La novedad no es solo el resultado, sino el “cómo”: el pronóstico atribuido a un informe difundido por Bloomberg y elaborado con investigación de analistas de Bank of America sostiene que Francia vencería a España en la final, y que Kylian Mbappé terminaría como máximo goleador del torneo, pese a llegar con una temporada de club muy discutida.

Qué dice exactamente la predicción y por qué llama tanto la atención

Según la nota original, el modelo no solo elige campeón: también marca un relato potente. Por un lado, Francia levantaría su tercer Mundial (tras 1998 y 2018) y llegaría a otra final luego de haber sido subcampeón en 2022. Por el otro, España aparece como el rival “perfecto” en el cierre: llega con cartel de potencia europea y varios modelos estadísticos la ubican entre las favoritas por rendimiento reciente.

Francia campeón - Final Mundial 2018 - Selección Croacia vs Selección Francia (Reuters)

El punto más comentado es Mbappé: la predicción lo pone como artillero del Mundial incluso en medio de un contexto de críticas, lesiones y ruido mediático alrededor de su temporada.

El Mundial 2026: más grande, más partidos y más impredecible

El contexto importa: Estados Unidos, México y Canadá organizarán el primer Mundial con 48 selecciones, un salto histórico que cambia el tablero. El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con 16 sedes y un calendario más largo que en ediciones anteriores.

Además, el formato agrega una instancia clave: habrá 12 grupos de 4, avanzan los dos primeros y también los ocho mejores terceros, lo que crea una ronda de 32 antes de octavos. En total, el Mundial pasa de 64 a 104 partidos, aumentando el margen para sorpresas y también el desgaste físico.

¿Se puede confiar en una “supercomputadora” para predecir un Mundial?

Los modelos predictivos suelen combinar variables como ranking, rendimiento reciente, calidad de plantel, goles esperados, historial y simulaciones. Por eso, distintas publicaciones muestran resultados parecidos en cuanto a “favoritos”, aunque cambian los detalles finos (finalistas, goleadores, cruces).

Selección de España. Foto: EFE

De hecho, otro modelo muy citado en fútbol, el superordenador de Opta, ha llegado a ubicar a España como uno de los equipos con mayor probabilidad de ganar el torneo (con Francia también muy arriba). Eso ayuda a entender por qué el cruce Francia vs. España suena tan plausible en términos estadísticos, aunque en la cancha todo puede cambiar con una lesión o un partido “torcido”.

5 claves para interpretar esta predicción sin caer en humo