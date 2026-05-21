Macará Vs Alianza Atlético Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Macará vs. Alianza Atlético, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 21/05/2026, a partir de las 23:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Bellavista, ubicado en Ambato.

¿Por dónde ver en vivo Macará vs. Alianza Atlético, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Macará y Alianza Atlético se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Macará vs. Alianza Atlético, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Delgado Candançan, Matheus, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Macará recibe a Alianza Atlético por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Bellavista y el pitazo inicial se escuchará a las 23:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!