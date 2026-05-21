Blooming Vs Carabobo Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Blooming vs. Carabobo, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 21/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Tigo La Huerta, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Blooming vs. Carabobo, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Blooming y Carabobo se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Blooming vs. Carabobo, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro De Armas, Mathías, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Blooming choca ante Carabobo, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Tigo La Huerta ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.