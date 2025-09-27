La dura crítica de Pablo Toviggino a Milei por su ausencia en la reunión con FIFA por el Mundial 2030
Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, apuntó contra Javier Milei por no asistir a la reunión con representantes de Conmebol, Paraguay y Uruguay con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, por el Mundial 2030.
“Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano. Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 Selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse. Argentina no mandó a nadie a la reunión. No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie. Se ve que solo le preocupa el ´rescate´ de los jugadores. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027... En Fin”, posteó el dirigente.
El santiagueño cuestionó la ausencia nacional en la cumbre de cara a la organización de la Copa del Mundo 2030, que tendrá un grupo en la Argentina en homenaje a la primera edición, realizada en Uruguay.
Aprovechando la Asamblea de la ONU en Nueva York, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, convocó a Claudio “Chiqui” Tapia, al mandamás del fútbol del paraguayo, Robert Harrison y al uruguayo Ignacio Alonso para que lo acompañaran a una reunión con Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y Mattias Grafström (secretario general de la FIFA).
Del encuentro también participaron el presidente paraguayo, Santiago Peña, y su par uruguayo, Yamandú Orsi.