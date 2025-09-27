La dura crítica de Pablo Toviggino a Milei por su ausencia en la reunión con FIFA por el Mundial 2030

El tesorero de AFA apuntó contra el presidente por no estar presente en la cumbre organizada en Nueva York.

Pablo Toviggino y Javier Milei. Foto: X

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, apuntó contra Javier Milei por no asistir a la reunión con representantes de Conmebol, Paraguay y Uruguay con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, por el Mundial 2030.

“Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano. Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 Selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse. Argentina no mandó a nadie a la reunión. No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie. Se ve que solo le preocupa el ´rescate´ de los jugadores. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027... En Fin”, posteó el dirigente.

Posteo de Pablo Toviggino contra Javier Milei por el Mundial 2030. Foto: X

El santiagueño cuestionó la ausencia nacional en la cumbre de cara a la organización de la Copa del Mundo 2030, que tendrá un grupo en la Argentina en homenaje a la primera edición, realizada en Uruguay.

Reunión por el Mundial 2030. Foto: X

Aprovechando la Asamblea de la ONU en Nueva York, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, convocó a Claudio “Chiqui” Tapia, al mandamás del fútbol del paraguayo, Robert Harrison y al uruguayo Ignacio Alonso para que lo acompañaran a una reunión con Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y Mattias Grafström (secretario general de la FIFA).

Del encuentro también participaron el presidente paraguayo, Santiago Peña, y su par uruguayo, Yamandú Orsi.