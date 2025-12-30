Los peritos tasaron la mansión de Pilar con supuestos vínculos con las autoridades de la AFA en más de 20 millones de dólares

El informe fue realizado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro. La vivienda estaba escriturada por unos 1,8 millones de dólares.

Mansión de Pilar vinculada a la causa AFA. Foto: X

Los peritos oficiales del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro tasó en más de 20 millones de dólares la mansión de Pilar adjudicada a autoridades de la AFA.

El informe incluyó a todos los muebles, inmuebles y autos de lujo que estaban dentro de la vivienda ubicada sobre la calle Misiones 4097, Villa Rosa.

Autos encontrados en un galpón de la mansión de Pilar vinculada a la causa AFA. Foto: X

Dicha cifra se contrapone a los 1.8 millones de dólares que habían declarado sus dueños en los papeles.

Detalles del informe

El informe detalló que la parcela principal tiene un valor de US$5.600.000, mientras que el edificio de entrada vale US$134.000.

Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Foto: AFA

En tanto, la casa principal tiene un valor de US$2.385.00, mientras que la casa secundaria de US$1.230.000.

También indicó que entre todos los autos que fueron secuestrados durante el allanamiento se alcanza un valor de US$3.861.100.

Allanamientos en la mansión vinculada a la causa AFA. Foto: NA

Además, hay US$1.050.000 en concepto del depósito y US$1.490.000, que es el valor del galpón donde estaban estacionados los autos.

La pileta, continúa el detalle, tiene un valor de US$50.000.

Sede de la AFA

En otro tramo del análisis, se determinó que el helipuerto de la mansión vale US$85.000, la cancha de Paddle US$30.000, el bar $390.000 y la recepción US$350.000.

Por último, el quincho tiene un valor de US$1.490.000; el costo del lugar donde funcionan el spa, el gimnasio y la sala de máquinas vale US$1.450.000 y la caballeriza, US$1.220.000.