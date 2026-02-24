Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: REUTERS

En medio del revuelo por la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura en protesta al llamado a indagatoria de la Justicia para Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por irregularidades impositivas, algunos clubes del fútbol argentino lanzaron comunicados apoyando a las autoridades, entre ellos Boca Juniors, que respaldó al presidente y al tesorero de la AFA.

En el texto, la institución presidida por Juan Román Riquelme señala que “acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol como decisión excepcional”.

El contundente comunicado de Boca en respaldo de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Foto: @LigaAFA

En tanto, expresó la “más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino”, a la vez que denunció: “No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero”.

“El funcionamiento regular de las instituciones que organizan la competencia constituye un principio básico para garantizar previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica. Cuando ese equilibrio se ve alterado, corresponde adoptar posiciones claras en resguardo del orden institucional”, señala el comunicado.

Al final del texto, Boca reafirmó su “compromiso con la estabilidad, la transparencia y el respeto al marco legal que debe regir para todas las instituciones del fútbol argentino”.

Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: X @tapiachiqui

Qué clubes se mostraron a favor de “Chiqui” Tapia

Entre los clubes que respaldaron a Tapia y Toviggino se encuentran Independiente, San Lorenzo, Rosario Central, Newell’s, Barracas Central, Central Córdoba y demás.

Mientras tanto, se espera que demás equipos lancen comunicados en las próximas horas.

El comunicado de Boca completo en respaldo de la AFA

La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors informa que el Club acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol como decisión excepcional.

En primer lugar, expresamos nuestra más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero.

En cuanto a la medida adoptada, se enmarca en un escenario que genera gran inquietud institucional para el conjunto del fútbol argentino. Las actuaciones recientemente impulsadas contra autoridades de la AFA, así como el modo en que han sido divulgadas públicamente determinadas decisiones, configuran una situación que trasciende un debate técnico o administrativo y que impacta en la normalidad del sistema.

Boca Juniors entiende que el funcionamiento regular de las instituciones que organizan la competencia constituye un principio básico para garantizar previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica. Cuando ese equilibrio se ve alterado, corresponde adoptar posiciones claras en resguardo del orden institucional.

Nuestro Club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro, gobernadas por sus socios y con fuerte compromiso social. Defender ese esquema implica también preservar su autonomía frente a cualquier embate que intente debilitarlo.

Por ello, entendemos que actuar con responsabilidad institucional es una obligación cuando se encuentran comprometidos principios estructurales del sistema.

El Club Atlético Boca Juniors reafirma su compromiso con la estabilidad, la transparencia y el respeto al marco legal que debe regir para todas las instituciones del fútbol argentino.