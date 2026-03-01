Claudio "Chiqui" Tapia. Foto: X @tapiachiqui

Este jueves 5 de marzo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Diego Amarante, a menos que el magistrado de el visto bueno al pedido de la defensa del “Chiqui”, que instó a la nulidad del llamado.

La citación se da en medio de una causa penal que investiga un presunto perjuicio fiscal por más de $19 mil millones. También están convocados otros dirigentes de la AFA: el tesorero Pablo Toviggino, el director general Gustavo Lorenzo, el secretario general Cristian Malaspina y su antecesor, Víctor Blanco.

El 12 de diciembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impulsó el expediente, al denunciar a la entidad madre del fútbol argentino por descontar tributos a terceros y omitir su depósito al fisco tras el plazo legal de 30 días. Estos delitos bajo investigación prevén sanciones graves, con penas de dos a seis años de prisión.

Pablo Toviggino junto a Claudio Chiqui Tapia, IG @chiquitapia

El cronograma oficial prevé que la ronda de indagatorias comience con la declaración de Tapia el jueves, luego, el viernes 6 le tocará a Lorenzo, mientras que Blanco y Malaspina comparecerán el 9 de marzo. El último en declarar será Toviggino, el miércoles 11 de marzo.

Tras ello, el juez Amarante tendrá un plazo de 10 días hábiles para resolver la situación procesal de los acusados. Es decir, deberá decidir si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito.

Los tres ejes que apuntan al “Chiqui” Tapia

Operaciones financieras con altas cifras investigadas

Según la querella, la omisión de los pagos fue sistemática y no respondió a dificultades financieras. En ese contexto, la AFA recibió acreditaciones bancarias por $45.072.435.530 solo en diciembre de 2024, a la vez que formó plazos fijos tanto en pesos como en dólares.

En tanto, la retención indebida de tributos totalizó $10.678.283.875,38, pasivo que incluyó el 21% de retención SIRE-IVA sobre pagos a proveedores, el Impuesto a las Ganancias y Ganancias artículo 79.

Además, una serie de videos, fotos y documentos internos reveló el funcionamiento de una presunta red de desvíos financieros vinculada a la AFA, con registros que muestran el traslado, conteo y entrega de grandes sumas de dinero en efectivo que comprometen a Juan Pablo Beacon, ex colaborador directo del tesorero Pablo Toviggino.

Las pruebas exponen la ruta del dinero desde financieras del microcentro porteño hasta oficinas utilizadas como punto de recuento y domicilios vinculados a la dirigencia, en coincidencia con movimientos investigados por la Justicia.

La documentación indica que los fondos salían de financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes, luego pasaban por una oficina en Lavalle 1718 donde se realizaba el conteo y armado de paquetes, y finalmente eran enviados a un domicilio asociado a Toviggino. Para evitar sospechas, el dinero circulaba en cajas de vino, bolsos o mochilas, incluso a plena luz del día.

Allanamientos en la AFA por la causa Sur Finanzas. Foto: NA

Posibles sanciones internacionales para la AFA

Un eventual procesamiento contra las autoridades de la AFA activaría el escrutinio de los organismos rectores globales, ya que el Código de Ética de la FIFA establece obligaciones estrictas para sus dirigentes.

El artículo 13 de dicho reglamento exige que las personas sujetas cumplan sus deberes de forma diligente, “en especial en relación con las cuestiones de carácter económico”.

Además, el código prevé sanciones que van desde multas económicas hasta la prohibición de ejercer actividades vinculadas al fútbol. Frente a infracciones que no puedan resolverse de manera expedita, el órgano de instrucción puede aplicar sanciones provisionales.

El paro en el fútbol

En medio del escándalo, el Comité Ejecutivo de la AFA aprobó un paro de actividades desde el 5 hasta el 8 de marzo, fechas coincidentes con la fecha 9 del Torneo Apertura. Desde la Liga Profesional, un grupo de directivos expresó su respaldo a la actual gestión.

“Es una forma de decir basta a lo que nosotros creemos que es un ataque constante y un avasallamiento a los derechos de nuestros clubes”, expresó Malaspina.

Por su parte, el abogado y vocero de la AFA, Gregorio Dalbón, acusó al magistrado de arbitrariedad: “La indagatoria es un derecho. La prohibición de salida del país es un exceso”, apuntó.

Además, denunció un presunto conflicto de intereses por el empleo de familiares del juez en ARCA y cuestionó una imagen de Amarante en una tribuna de la cancha de River con la camiseta de la Selección, sugiriendo la recepción de entradas de favor.