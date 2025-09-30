El fútbol argentino no para en la fecha FIFA de octubre: qué partidos se perderá Paredes en Boca por ir a la Selección Argentina

El volante del Xeneize fue reservado por Lionel Scaloni y viajará a la gira amistosa por Estados Unidos.

Leandro Paredes en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Si bien la mayoría de los equipos del fútbol argentino no sufrirán bajas producto de la decisión de AFA de no parar el Torneo Clausura mientras la Selección Argentina disputa los amistosos de octubre, los elencos con planteles más ricos -como Boca- se verán perjudicados por la ausencia de sus mejores jugadores.

De cara a los duelos que la Albiceleste disputará en Estadios Unidos ante Venezuela (viernes 10 de octubre a las 21 horas en el Hard Rock Stadium de Miami) y Puerto Rico (lunes 13 del mismo mes en el Soldier Field de Chicago), Lionel Scaloni, reservó a Leandro Paredes, por lo que no estará presente para dos compromisos importantes que disputará el Xeneize por el torneo local.

Lionel Scaloni. Foto: NA

Teniendo en cuenta que la dirigencia del elenco de la Ribera no le hará ningún pedido formal a la AFA para que dé de baja la convocatoria del mediocampista central, Paredes no estará presente el sábado 11 de octubre a las 14.30 horas ante BarracasCentral en condición de visitante y frente a Belgrano, con fecha a confirmar.

Estos dos partidos serán importantes para Boca, debido a que tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no solo pensando en la clasificación a los octavos de final del certamen, sino que también para la tabla anual pensando en la Copa Libertadores 2026.

Leandro Paredes en Boca. Foto: NA

Boca Juniors necesita sumar puntos para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Actualmente, el club de la Ribera está en el cuarto puesto de la tabla anual y estaría disputando la Copa Sudamericana en 2026. En la pelea están River, Rosario Central, Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, San Lorenzo y algunos equipos más que se arrimaron a la parte alta de la clasificación.

Por ahora, solo hay tres cupos disponibles, pero la resolución de la Copa Argentina y el Torneo Clausura podrían modificar la cifra.