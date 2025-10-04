¿Conflicto en puerta?: Simeone y un claro mensaje para Scaloni por la citación de Thiago Almada

El Cholo dejó en claro la postura del Atlético de Madrid tras la convocatoria del Guayo, quien se lesionó en la última doble fecha de Eliminatorias y, hasta el momento, no ha vuelto a tener minutos.

Conferencia de prensa de Diego Simeone. Foto: @Atleti

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó que Thiago Almada, convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, está “recuperándose bastante bien”, pero “todavía no está para competir”.

“Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con la Selección argentina creo que ya hace veintipico días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir”, dijo en la conferencia de prensa en el Centro Deportivo de Majadahonda.

Diego Simeone sobre el estado físico de Thiago Almada. Video: EFE.

“Lo seguiremos cuidando, esperando a que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante y ya contra Osasuna imagino que ya estará muy bien”, añadió el Cholo, que contestó con el nombre de su próximo rival, el Celta, cuando fue preguntado por su opinión acerca de la convocatoria del Guayo para los dos próximos encuentros de Argentina sin reaparecer aún con el Atlético.

El volante se lesionó el pasado 9 de septiembre con la Selección argentina y desde entonces se ha perdido los seis choques del Atlético de Madrid (Villarreal, Liverpool, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht Francfort) más este domingo contra el Celta en Balaídos.

Thiago Almada, Selección Argentina. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian.

Almada figura en la convocatoria de Lionel Scaloni para los dos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, fijados para los próximos 10 y 13 de octubre, respectivamente.