Con Cambeses y Rivero como sorpresas, Scaloni dio la lista de la Selección argentina para los amistosos en Estados Unidos

El entrenador de la Albiceleste sorprendió la primera citación de dos futbolistas de buen presente en nuestro fútbol. Además, sumó a otro que brilla en el fútbol brasileño y viene de eliminar a River de la Copa Libertadores.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: NA.

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los amistosos que la Selección argentina disputará ante Venezuela y Puerto Rico en la próxima Fecha FIFA.

Las sorpresas fueron el arquero de Racing, Facundo Cambeses, y el defensor de River, Lautaro Rivero, quienes vienen teniendo buenos rendimientos en el fútbol local.

Facundo Cambeses. Foto: X

Además, Aníbal Moreno, que actualmente se desempeña en el Palmeiras, es otro de los que tendrá su debut en la Seleccion mayor.

Por otro lado, fuera de las novedades por los nuevos convocados, se destacan los regresos de Enzo Fernández y de Marcos Senesi, mientras que José López, la figura de Verdao y figura en la serie ante River por Copa Libertadores, se mantuvo en la nómina.

El equipo nacional se medirá el viernes 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 de octubre, en el Soldier Field de Chicago, se enfrentará a Puerto Rico como preparación para en el Mundial 2026.