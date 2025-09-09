Eliminatorias Sudamericanas: sin Lionel Messi, ¿quién usará la camiseta 10 en la Selección Argentina contra Ecuador?

De muy buen rendimiento en los últimos partidos, un joven que se desempeña en el fútbol europeo portará el clásico dorsal albiceleste.

Argentina no contará con Lionel Messi para visitar a Ecuador. Foto: REUTERS

La camiseta número 10 tiene un peso muy importante en la Selección Argentina debido a que grandes figuras como Lionel Messi o Diego Maradona fueron campeones portando ese dorsal. Con la ausencia del astro rosarino para enfrentar a Ecuador, un joven que jamás la lució tendrá la oportunidad de hacerlo en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Se trata de Thiago Almada. El futbolista del Atlético Madrid se quedó con el puesto que había dejado vacante Ángel di María a base de muy buenos rendimientos y ahora se ganó la posibilidad de usar la 10.

Thiago Almada, el 10 de la Selección Argentina. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian.

El ex jugador de Vélez Sarsfield dejará el dorsal 16 que lució ante Venezuela en el Monumental para vestir por primera vez el número más representativo en la historia de la Albiceleste.

El duelo en Ecuador será la ocasión número 12 en la que Almada vestirá la camiseta de la Selección. Si bien parece escaso para ganarse la 10, cabe recordar que será su sexto encuentro consecutivo como titular, con los destacados números de haber marcado dos goles y otorgado dos asistencias en los últimos cinco.

La 10 es de Thiago Almada, pero ¿quién será el capitán de la Selección Argentina?

La ausencia de Messi no solo obligó a Scaloni a definir quién usaría la camiseta número 10, sino también a decidir quién llevaría la cinta de capitán en el duelo ante Ecuador. Ante dicha necesidad, el propio entrenador confirmó en conferencia de prensa que el elegido es Nicolás Otamendi, a modo de reconocimiento a su trayectoria y por tratarse de su último partido por Eliminatorias.

Nicolás Otamendi, el capitán de la Selección Argentina. Foto: Reuters.

“Creo que será un jugador recordado por todo lo que nos dio y uno de los históricos, que merece todo el reconocimiento. Será el capitán mañana”, destacó Scaloni.

Y lo llenó de elogios al zaguero al afirmar: “Creo que con todo lo de Leo nos olvidamos de lo que él representa para nosotros y lo que representó para él el partido del otro día. Una de las cosas por las que ha jugado el otro día fue por eso. Mi idea era hacerlo descansar, pero tuve una charla con él y merece haber jugado ese partido y haber recibido ese reconocimiento“.