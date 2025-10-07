Ganó la Copa Libertadores con Flamengo, jugó el Mundial 2022 y ahora anunció que tiene cáncer: “Sigo en recuperación”

Un reconocido futbolista brasileño reveló en sus redes sociales que fue operado con éxito, tras ser diagnosticado con cáncer de tiroides.

La imagen que compartió Everton Ribeiro junto a su familia. Foto: Instagram

El nombre de Everton Ribeiro es recordado por sus logros con el Flamengo, equipo con el que ganó dos Copa Libertadores, entre otros éxitos. El futbolista brasileño, que jugó el Mundial de Qatar 2022, anunció este lunes que padece de un cáncer de tiroides.

El deportista, recordado por haber sido verdugo de River en la Copa Libertadores de 2019, informó en sus redes sociales que fue operado con éxito.

Everton Ribeiro en Flamengo. Foto: Instagram

“Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia”, indicó en el mensaje.

Everton Ribeiro actualmente juega en Bahía y tiene 36 años, por lo que la noticia de su enfermedad generó gran sorpresa. El futbolista dijo estar seguro de que juntos superarán “esta nueva batalla”.

Everton Ribeiro en Bahía. Foto: Instagram

El club compartió el mensaje del atacante, que acompañó con una fotografía de él y su familia a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde vivió su mejor etapa como profesional con la camiseta del Flamengo.

La carrera de Everton Ribeiro

Formado en el Corinthians, el centrocampista ofensivo milita en el Bahía desde enero de 2024 y hoy es titular indiscutible para el técnico Rogério Ceni.

Los títulos de Everton Ribeiro en Flamengo. Foto: Instagram

Antes, pasó por el Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos -su única experiencia en el extranjero- y Flamengo, en el que vivió sus mejores años y logró diversos títulos, entre ellos dos Ligas brasileñas, dos Libertadores y una Copa do Brasil.

Su buen rendimiento en el conjunto carioca le llevó a ser convocado para el Mundial de Qatar 2022, cuando la Canarinha estaba dirigida por el entrenador Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’.