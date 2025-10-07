Messi pierde un socio clave: Jordi Alba anunció su retiro a final de temporada
Una mala noticia para los amantes del buen fútbol y para aquellos que aún sueñan con el Barcelona histórico de hace unos años: el español Jordi Alba anunció su retiro a finales de este año.
Alba anunció que dejará de ser futbolista profesional cuando acabe esta temporada de la MLS, donde milita en el Inter Miami de Lionel Messi, junto a figuras como Sergio Busquets y Rodrigo de Paul.
La extraordinaria carrera de Jordi Alba
Lateral izquierdo fino, que supo llegar hasta el fondo de la cancha y tirar centros precisos para sus compañeros -en especial para Messi con quien se entendió a la perfección en Barcelona y en el Inter Miami- supo ganar gran cantidad de títulos con sus equipos y con su selección, la española.
“Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada”, comunicó el español de 36 años a través de sus redes.
También podría interesarte
El palmarés de Alba muestra los siguientes logros:
- Ganó 19 títulos con el Barcelona,
- Ganó 2 títulos con la Selección Española,
- Ganó un título con el Inter Miami.
Jordi Alba aseguró en su mensaje de despedida del fútbol que tomó esta decisión con “absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”.
Y agregó en su explicación que lo hace sin arrepentimientos “porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones”.
La carrera de Alba se compone de los siguientes equipos a los que defendió:
- Atlético Centro Hospitalense,
- Nàstic de Tarragona,
- Valencia,
- Barcelona,
- Inter Miami.
Respecto de su paso por la selección española, estar “orgulloso de haber vestido esa camiseta”.
“El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida”, concluyó el jugador. Un verdadero crack que se despide de las canchas, y que ya empieza a extrañarse.
Para colmo de males, su compatriota -Sergio Busquets- también anunció su retiro a finales de esta temporada. Y le dedicó un cálido mensaje: “Enhorabuena @jordialbaoficial por tu enorme carrera. Ha sido un placer y un regalo poder compartir tantos momentos tanto dentro como fuera del campo juntos”.
Y agregó: “Te deseo lo mejor siempre y sobre todo seguir compartiendo momentos en familia. Os queremos mucho familia”.