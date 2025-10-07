Messi pierde un socio clave: Jordi Alba anunció su retiro a final de temporada

El lateral izquierdo de 36 años colgará sus botas cuando termine la temporada de la MLS. Una baja sensible para el Inter Miami de Messi.

Jordi Alba se retira del fútbol profesional. Foto: Reuters.

Una mala noticia para los amantes del buen fútbol y para aquellos que aún sueñan con el Barcelona histórico de hace unos años: el español Jordi Alba anunció su retiro a finales de este año.

Alba anunció que dejará de ser futbolista profesional cuando acabe esta temporada de la MLS, donde milita en el Inter Miami de Lionel Messi, junto a figuras como Sergio Busquets y Rodrigo de Paul.

Jordi Alba junto a Lionel Messi en Inter Miami. Foto: Reuters (Vincent Carchietta)

La extraordinaria carrera de Jordi Alba

Lateral izquierdo fino, que supo llegar hasta el fondo de la cancha y tirar centros precisos para sus compañeros -en especial para Messi con quien se entendió a la perfección en Barcelona y en el Inter Miami- supo ganar gran cantidad de títulos con sus equipos y con su selección, la española.

“Hola a todos. Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada”, comunicó el español de 36 años a través de sus redes.

El palmarés de Alba muestra los siguientes logros:

Ganó 19 títulos con el Barcelona ,

Ganó 2 títulos con la Selección Española ,

Ganó un título con el Inter Miami.

Jordi Alba aseguró en su mensaje de despedida del fútbol que tomó esta decisión con “absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”.

Jordi Alba y su fantástica etapa con el Barcelona. Foto: NA.

Y agregó en su explicación que lo hace sin arrepentimientos “porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones”.

La carrera de Alba se compone de los siguientes equipos a los que defendió:

Atlético Centro Hospitalense ,

Nàstic de Tarragona ,

Valencia ,

Barcelona ,

Inter Miami.

Respecto de su paso por la selección española, estar “orgulloso de haber vestido esa camiseta”.

“El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida”, concluyó el jugador. Un verdadero crack que se despide de las canchas, y que ya empieza a extrañarse.

Jordi Alba junto a Sergio Busquets, con quien supo ganar innumerable cantidad de títulos con el Barcelona. Foto: Reuters.

Para colmo de males, su compatriota -Sergio Busquets- también anunció su retiro a finales de esta temporada. Y le dedicó un cálido mensaje: “Enhorabuena @jordialbaoficial por tu enorme carrera. Ha sido un placer y un regalo poder compartir tantos momentos tanto dentro como fuera del campo juntos”.

Y agregó: “Te deseo lo mejor siempre y sobre todo seguir compartiendo momentos en familia. Os queremos mucho familia”.