Lionel Messi compartió un emotivo encuentro con Quico de El Chavo del 8:

Lionel Messi y Quico de El Chavo del 8. Foto: Instagram @carlos_kiko1

Lionel Messi compartió en las últimas horas un emotivo encuentro en Miami con Carlos Villagrán, histórico intérprete de Quico en la serie mexicana “El Chavo del 8″ y su esposa Becky Palacios.

El detrás de escena del encuentro empezó el fin de semana, cuando Quico asistió al NU Stadium para vivir desde adentro el clásico de la Florida entre el anfitrión y Orlando City, que terminó con derrota de las “Garzas” por 3-4 en un partido válido por la Major League Soccer (MLS).

“Un personaje que marcó generaciones. El icónico Quico de El Chavo del 8 también nos visitó”, escribió la cuenta oficial del Inter Miami en Instagram, que también destacó la asistencia del actor Terry Crews, reconocido por su papel en “¿Y dónde están las rubias?”.

Lionel Messi y Quico de El Chavo del 8. Foto: Instagram @carlos_kiko1

El actor de 82 años ya había demostrado su admiración por el capitán del Inter Miami: “Me siento afortunado. Los años se te echan encima, como cuando vienes a ver a Messi, que es mi ídolo. Le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘No me voy a morir sin darte la mano’”, expresó en una entrevista con el diario español MARCA.

Finalmente, el encuentro tuvo lugar este miércoles: Villagrán se acercó felizmente a Messi, le dio un beso en la mejilla y le compartió su admiración: “Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado”, expresó emocionado.

Por su parte, el capitán de la Selección Argentina, con una sonrisa de oreja a oreja, escuchó con atención las palabras de Villagrán, agradeció el gesto y le ofreció un fuerte abrazo.

Lionel Messi y un emotivo momento con Carlos Villagrán. Video: Instagram @carlos_kiko1

“Admiración absoluta de ambas partes: Argentina y México. Fútbol y comedia”, escribió Villagrán en redes sociales, donde definió este como “el día más feliz”.

Lionel Messi le firmó una camiseta a Carlos Villagrán

Becky Palacios, esposa de Villagrán, compartió más imágenes del encuentro, las cuales muestran el instante exacto en el que Messi firmó una camiseta y volvió a abrazar al actor.

“Gracias Leo Messi por tu empatía”, escribió la mujer junto al video que la “Pulga” le firma la “casaca” del Inter Miami al actor.

Lionel Messi y un emotivo momento con Carlos Villagrán. Video: Instagram @carlos_kiko1

Según trascendió, el club organizó este cruce en medio de la semana de trabajo, que contempla el siguiente partido este sábado a las 14 (hora argentina) contra Toronto en el BMO Field de Canadá, en su 12° presentación en la MLS, que tiene a las Garzas en el tercer lugar de la Conferencia Este.