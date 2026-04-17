Mascherano y Messi Foto: REUTERS

Una discusión interna, tensión acumulada y un vestuario bajo presión extrema marcaron el abrupto final del ciclo de Javier Mascherano en Inter Miami. Detrás de la renuncia hay mucho más que un simple empate: expectativas, egos, convivencia con figuras globales y un club que vive bajo la lupa permanente.

La salida del entrenador argentino tomó por sorpresa al fútbol estadounidense y volvió a exponer una realidad incómoda: en Inter Miami, el margen de error es mínimo. Mascherano dejó su cargo tras una discusión puertas adentro ocurrida luego del empate 2-2 frente a New York Red Bulls, un partido que terminó de detonar un clima que ya venía cargado.

Un vestuario tenso y una eliminación que dejó heridas

La discusión en el vestuario no fue un hecho aislado. Según trascendió desde el entorno del club, el equipo arrastraba malestar desde la eliminación en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, un golpe duro para un plantel armado para competir en todos los frentes.

Ese traspié generó frustración entre los jugadores, que sentían que el rendimiento no estaba alineado con la jerarquía del plantel. El empate del fin de semana fue apenas la chispa que encendió una dinámica ya desgastada. Las formas de liderazgo, las decisiones tácticas y la convivencia diaria comenzaron a ser cuestionadas.

La presión de dirigir donde juega Messi

Dirigir a Inter Miami no es un trabajo convencional. Desde la llegada de Lionel Messi, el club se convirtió en un fenómeno global, con exigencias deportivas inmediatas y exposición permanente.

Mascherano conocía como pocos a Messi. Compartieron años de selección, títulos, derrotas y charlas privadas. Esa confianza permitió debates cara a cara, discusiones intensas y un trato directo, algo habitual entre competidores de alto nivel. Sin embargo, la misma cercanía que facilitaba el diálogo también elevaba la fricción en un contexto donde cada resultado se analiza al extremo.

Además, el futuro rol de Messi como copropietario del club agrega una capa extra de sensibilidad institucional. Cada decisión técnica se percibe como estratégica, no solo deportiva.

Javier Mascherano dejó de ser el DT del Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Mascherano, otro técnico que no resiste el contexto

El paso del “Jefecito” confirma una tendencia: Inter Miami quema entrenadores. Desde su fundación en 2020, la franquicia ya transitó varios ciclos cortos, lo que refleja la dificultad de sostener procesos en un entorno tan demandante.

A pesar de un balance competitivo aceptable y un equipo que sigue en zona alta de la Conferencia Este, la dirigencia entendió que el desgaste era irreversible.

Guillermo Hoyos, el interino y la cercanía con el plantel

Tras la renuncia, el club anunció que Guillermo Hoyos asumirá de manera interina. Su perfil no es casual: mantiene una relación muy cercana con Messi y es una figura respetada en la estructura interna.

Hoyos, quien trabajaba en el área de metodología, conoce el ADN del club y la composición del vestuario. Su primer desafío será inmediato: bajar la tensión, ordenar el grupo y recuperar estabilidad emocional antes de pensar en lo táctico.

Resultados, títulos y una vara altísima

Desde la llegada de Messi, Inter Miami ganó la Leagues Cup, la Supporters’ Shield y la MLS Cup, además de colocar al argentino como MVP en dos temporadas consecutivas. Ese nivel de éxito elevó la vara a un punto casi insostenible.

Hoy el equipo sigue siendo protagonista, pero cada empate se vive como una derrota y cada eliminación como una crisis. En ese contexto, el ciclo de Mascherano quedó atrapado entre expectativas gigantes y un entorno que no admite procesos largos.

Javier Mascherano dejó de ser el DT del Inter Miami. Foto: X @InterMiami

¿Quién puede ser el próximo DT?

Mientras Hoyos toma el mando, ya suenan candidatos de peso para el futuro del banco de suplentes. Nombres como Xavi Hernández, Marcelo Gallardo, Hernán Crespo, Martín Palermo y Matías Almeyda aparecen como opciones, todos con experiencia internacional y, en varios casos, vínculos directos con Messi o con la MLS.

La decisión que tome Inter Miami será clave: no solo se trata de elegir un entrenador, sino de definir el rumbo de un proyecto que vive bajo presión constante.