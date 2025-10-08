Los campeones del mundo en México 1986 visitaron a Carlos Bilardo: “Felicidad enorme de poder verlo tan bien”

Como en anteriores oportunidades, un grupo de aquel plantel que se coronó hace 39 años visitó a su entrenador. El emotivo mensaje que compartieron tras la visita.

Bilardo junto con los campeones del mundo, Ruggeri, Batista, Burruchaga y Giusti. Foto: X/@ruggeri86oficial

Como en tantas otras ocasiones, varios campeones del mundo de 1986 fueron a visitar a Carlos Salvador Bilardo para recordar las épocas de gloria futbolísticas y pasar tiempo con él.

Entre los que fueron a visitar al exentrenador estaban Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti.

Los campeones del mundo y una foto con Carlos Bilardo

Como parte del recuerdo de este encuentro, los campeones del mundo aprovecharon la ocasión para tomarse una foto con Bilardo.

De hecho, fue Oscar Ruggeri quien compartió la imagen a través de sus redes sociales y describió a Bilardo como su “maestro” y “el más grande de todos” y afirmó que le genera una felicidad enorme “poder verlo tan bien”.

Ruggeri y sus palabras sentidas para con Bilardo. Foto: X/@ruggeri86oficial

Hace un tiempo Bilardo fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams, lo que le implica un deterioro cognitivo progresivo que es sinónimo de una enfermedad neurológica causada por un aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos.

¿Qué dijo Ruggeri tras su visita a Bilardo?

El exdefensor campeón del mundo y actual periodista deportivo, Oscar Ruggeri, compartió un sentido mensaje tras su visita a la casa de Bilardo:

“Con mi MAESTRO, el + grande de Todos, una Felicidad enorme de poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por Todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas, ¡¡nos educó y mostró el camino para llegar a la Gloria Eterna!!, simplemente GRACIAS por Todo Carlos Querido!!”.

Carlos Bilardo y una visita anterior de los campeones del mundo.

El sentido mensaje Ruggeri lo acompaño con los emojis de un corazón, las siglas de Argentina y un trofeo, simbolizando la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de México 1986, con un Diego Armando Maradona en su mejor momento futbolístico.