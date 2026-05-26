Entrenamiento de la Selección Argentina en el predio de Ezeiza. Foto: REUTERS

En medio de la ola de jugadores “tocados” de cara al Mundial, en una lista que va desde Lionel Messi a Gonzalo Montiel, Lionel Scaloni convocó a seis futbolistas para que formen parte del grupo en los amistosos previos a la Copa del Mundo.

Se trata de cinco jugadores de buen presente en el fútbol local y un ex Boca que atraviesa un buen rendimiento en su club y que brinda alternativas en diferentes posiciones del campo de juego.

Santiago Beltrán, arquero de River Plate. Foto: X @RiverPlate

Se trata del arquero de River, Santiago Beltrán, quien fue el gran responsable de que el Millonario alcance la final del Torneo Apertura; el delantero, también de la Banda, Joaquín Freitas, quien tuvo un buen rendimiento en la final perdida ante Belgrano, el volante de Boca, Tomás Aranda, pieza fundamental en la creación de juego del equipo de Úbeda; Ignacio Ovando, el marcador central de Rosario Central que se ganó el puesto ante históricos del club y el lateral izquierdo de Vélez, Simón Escobar, el más joven y el futbolista con menos presencia en Primera de la lista pero, a sus cortos 16 años, tuvo un gran rendimiento en el Sudamericano Sub 17 y es una pieza clave en el equipo de Diego Placente que se prepara para el Mundial de la categoría.

El que no juega en nuestro fútbol es Nicolás Capaldo, quien se formó en las inferiores de Boca, llegó a Primera y rápidamente fue vendido al RB Salzburgo de Austria. Su buen rendimiento lo llevó a Alemania, donde se afianza como uno de los puntales del Hamburgo.

Nicolás Capaldo en el Hamburgo. Foto: x

De los seis futbolistas mencionados, solo Aranda, Beltrán y Capaldo figuran en la nómina de 55 futbolistas que presentó Scaloni ante FIFA para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto, se espera que antes del fin de semana, el oriundo de Pujato entregue los 26 nombres que representarán a la Selección argentina en Norteamérica. Y, según los que conocen al cuerpo técnico, Capaldo podría ser la sorpresa en el lateral derecho ante las lesiones de Montiel y Molina.

Gonzalo Montiel, River Plate. Foto: X @RiverPlate

Argentina disputará dos amistosos antes del debut en Kansas City ante Argelia, el próximo 16 de junio. El primero será ante Honduras, selección que, pese a no contar con EEUU, Canadá y México en las Eliminatorias de CONCAF, no pudo estar en la gran cita del fútbol mundial.

Luego, el equipo de Scaloni pulirá detalles ante Islandia, selección a la que Argentina enfrentó en el Mundial 2018 y nunca más pudo volver a una Copa del Mundo.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert