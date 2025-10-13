De buscar jugadores en LinkedIn a clasificarse al Mundial 2026: la increíble historia de Cabo Verde en el fútbol

El seleccionado dirigido por Pedro Leitão Brito se impuso por 3-0 a Esuatini y selló su boleto a la cita mundialista de México, Estados Unidos y Canadá. Conocé las claves de su histórico crecimiento futbolístico.

La Selección de Cabo Verde se clasificó por primera vez a un Mundial. Foto: X @fcfcomunica

La Selección de Cabo Verde hizo historia este lunes tras golear 3 a 0 a Esuatini, por las Eliminatorias de África y conseguir su primer boleto a un Mundial. El combinado africano participará de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Los festejos de los caboverdianos tras la histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026. Foto: X @fcfcomunica

El seleccionado dirigido por Pedro Leitão Brito se impuso a Esuatini con goles de Dailon Livramento, Willy Semedo y Stopíra. Tras ello, Cabo Verde sumó 23 puntos y quedó como líder del Grupo D, cuatro unidades por delante de Camerún.

Justamente, el histórico combinado camerunés deberá ganar un repechaje para estar en la próxima cita mundialista, donde participará por primera vez en su historia Cabo Verde, un país que tiene solamente 520.000 habitantes y 4.000 kilómetros cuadrados.

Entre otros de los hitos, el seleccionado africano se convirtió en la nación más pequeña en territorio que logra acceder a un Mundial, superando el récord de Trinidad y Tobago (algo más de 5.000 kilómetros cuadrados) en Alemania 2006.

Al igual que muchos otros seleccionados del mundo, Cabo Verde tuvo que acudir a la búsqueda de hijos de ciudadanos que abandonaron el país y desarrollaron su carrera en clubes europeos, como por ejemplo, Livramento (neerlandés) y Roberto Lopes (irlandés).

Roberto Lopes (izquierda) y Pedro Leitão Brito (derecha), jugador y técnico de Cabo Verde. Foto: X @fcfcomunica

Este último futbolista tiene una llamativa historia, ya que fue contacto por LinkedIn, una red social impulsada para búsquedas laborales. “Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn, principalmente, para la universidad”, confesó el zaguero central nacido en Irlanda.

“La experiencia me abrió la mente, ya que me permitió visitar lugares que nunca habría conocido, interiorizarme de la cultura africana y aprender el idioma. Transformó mi carrera y mi vida personal”, reconoció Lopes, quien fue titular en la goleada 3 a 0 ante Esuatini.

Pedro Leitão Brito, técnico de Cabo Verde. Foto: X @fcfcomunica

De esta manera, Cabo Verde jugará un Mundial de fútbol, algo que ya no será inédito para el seleccionado de Leitão Brito, quien es apodado Bubista, y fue el gran propulsor del hito del combinado africano que dirá presente en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

La lista de los 22 seleccionados clasificados para el Mundial de 2026

La próxima Copa del Mundo también será histórica ya que, por primera vez, contará con 48 seleccionados. No obstante, aún resta definirse la presencia de 26 combinados. El Mundial de 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium.