Argelia goleó a Somalia y confirmó su pasaje al Mundial 2026: ya son 20 los clasificados

Se impuso 3 a 0 con goles de Mohamed Amoura -2- y Riyad Mahrez, “Los Zorros del Desierto” sellaron su clasificación y se suman a la lista de protagonistas africanos.

Argelia, clasificado al Mundial 2026 Foto: @LesVerts

Argelia venció 3 a 0 a Somalia en la novena fecha del Grupo G de las Eliminatorias africanas y clasificó al Mundial 2026. Los africanos vuelven a la Copa del Mundo después de Brasil 2014, en su quinta participación histórica.

Los goles que llevaron a Los Zorros del Desierto a la Copa del Mundo fueron convertidos por Mohamed Amoura -2- y Riyad Mahrez.

La crónica del partido

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el conjunto de Vladimir Petković desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su rival.

A los 7 minutos, Mohamed Amoura abrió el marcador con un remate desde adentro del área chica.

En el minuto 19, Riyad Mahrez extendió la ventaja con un disparo potente al ángulo.

En el complemento, a los 12 minutos, Mohamed Amoura concretó su segundo tanto con un cabezazo y selló el contundente 3 a 0 final.

El equipo del norte de África se convirtió en el cuarto combinado del continente en clasificarse a la Copa del Mundo de 2026: se sumó a la lista de Egipto, Marruecos y Túnez.

Todos los clasificados