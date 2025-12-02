No conocía Cabo Verde, lo contactaron por LinkedIn y jugará el Mundial 2026: la increíble historia de Roberto Lopes

El defensor de 33 años, que nació en Irlanda, se desempeña actualmente en Shamrock Rovers, el club más laureado de su país natal. Ahora, gracias al contacto por una red social laboral, tendrá la posibilidad de participar en una Copa del Mundo.

Roberto Lopes, referente de la Selección de Cabo Verde. Foto: Instagram @pico_lopes

El camino de Cabo Verde hacia el Mundial 2026 dejó uno de los relatos más singulares del fútbol contemporáneo. El pequeño país insular logró clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo tras sumar 23 puntos en las Eliminatorias africanas y liderar con autoridad su grupo.

Detrás de ese hito deportivo emergió una historia tan improbable como reveladora: la de un defensor que jamás había pisado el país y que fue convocado gracias a un mensaje en LinkedIn, una red social orientada al uso empresarial.

Cabo Verde, antigua colonia portuguesa, fue durante décadas un semillero que alimentó al seleccionado luso. Sin embargo, el crecimiento de su propia federación y la decisión de rastrear talento caboverdiano disperso por el mundo transformaron su rumbo futbolístico.

La Selección de Cabo Verde se clasificó al Mundial 2026. Foto: Instagram @pico_lopes

En un inédito movimiento, la federación amplió su búsqueda a plataformas profesionales y usó LinkedIn para contactar posibles convocados con ascendencia nacional.

Uno de esos llamados llegó a Roberto Carlos Lopes, defensor de 33 años, nacido en Dublín e integrante del Shamrock Rovers, el club más laureado de Irlanda. Al principio, pensó que era un mensaje fraudulento.

“Usaba LinkedIn para cuestiones universitarias. Creí que era una estafa, hasta que volvieron a escribirme en inglés y confirmé que era real”, recordó el jugador, quien forma parte del actual plantel mundialista.

Roberto Lopes (derecha), referente de la Selección de Cabo Verde. Foto: Instagram @pico_lopes

Con padres nacidos en Cabo Verde, Lopes aceptó la propuesta y su incorporación resultó determinante. Se convirtió en un referente del los “Tiburones Azules”, tanto en el aspecto defensivo como en el liderazgo interno.

Su presencia simboliza la conexión entre la diáspora caboverdiana y la selección nacional de un país que apenas supera el medio millón de habitantes.

La reconstrucción de Cabo Verde para ingresar al Mundial 2026

La estrategia federativa se apoyó en la captación de futbolistas con raíces caboverdianas que desarrollaban su carrera en Europa, especialmente en Portugal, donde varias generaciones crecieron con doble nacionalidad.

Con ese proceso, Cabo Verde reconstruyó su identidad futbolística y se consolidó como una potencia emergente en África.

Roberto Lopes (izquierda) y Pedro Leitão Brito (derecha), jugador y técnico de Cabo Verde. Foto: X @fcfcomunica

La clasificación al Mundial 2026 llegó después de una destacada actuación en la última Copa África, donde el equipo alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Egipto y caer invicto ante Sudáfrica.

Hoy, Cabo Verde celebra un histórico logro: la tercera nación más pequeña del continente en población estará en la próxima Copa del Mundo. Y la historia de Roberto Lopes, del inesperado mensaje en LinkedIn, a un lugar en el mayor escenario del fútbol.