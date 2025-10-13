Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Estados Unidos
Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Austin, el segundo de tres que se corren en Estados Unidos: Miami y Las Vegas.
El Circuito de las Américas le trae lindos recuerdos a Colapinto, ya que allí sumó 1 punto en su temporada debut con Williams Racing, además de las 4 unidades que logró en el Gran Premio de Azerbaiyán.
A diferencia de la mayoría de los Grandes Premios de la temporada, el de Austin contará con carrera sprint, una competición que cubre una distancia aproximada de 100 kilómetros, un tercio de la carrera tradicional.
De esta manera, los pilotos tendrán la oportunidad de sumar puntos importantes en la recta final de la temporada. Sin embargo, solo los primeros ocho en cruzar la meta sumarán unidades.
El ganador suma 8 puntos, el segundo lugar recibe 7, y así sucesivamente hasta el octavo lugar, que recibe 1 punto. La distribución de unidades es menor a la carrera tradicional, donde el ganador suma 25.
En otras diferencias, la sprint no requiere de paradas obligatorias en boxes y las sesiones de clasificación para esta modalidad son más breves: la Q1 dura 12 minutos, la Q2 10 minutos y la Q3 8 minutos.
El cronograma del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30
- Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15
Sábado 18 de octubre
- Sprint: 14:00 a 14:30
- Clasificación: 18:00 a 19:00
Domingo 19 de octubre
- Carrera: 16:00
En Argentina, la carrera se podrá ver en vivo a las 16:00 con transmisión por ESPN, Star+ y F1 TV Pro. En cable convencional, podrá seguirse a través de Fox Sports, y en streaming por Disney+.
Fórmula 1: el campeonato de pilotos 2025
- Oscar Piastri (McLaren) – 336 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 314 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 273 puntos
- George Russell (Mercedes) – 237 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 173 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 88 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 70 puntos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 puntos
Fórmula 1: el campeonato de constructores 2025
- McLaren – 650 puntos (campeón)
- Mercedes – 325 puntos
- Ferrari – 298 puntos
- Red Bull – 290 puntos
- Williams – 102 puntos
- Racing Bulls – 72 puntos
- Aston Martin – 68 puntos
- Kick Sauber – 55 puntos
- Haas F1 Team – 46 puntos
- Alpine – 20 puntos
Las cinco carreras restantes de la Fórmula 1
- Gran Premio de México - 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre
- Gran Premio de Catar - 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre