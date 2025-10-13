Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino regresa a la acción en el Circuito de las Américas, una pista donde ya sumó puntos durante su primera temporada en la máxima categoría con Williams Racing. Conocé el cronograma completo.

Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1. Foto: @AlpineF1Team

Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Austin, el segundo de tres que se corren en Estados Unidos: Miami y Las Vegas.

El Circuito de las Américas le trae lindos recuerdos a Colapinto, ya que allí sumó 1 punto en su temporada debut con Williams Racing, además de las 4 unidades que logró en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El memorable sobrepaso de Franco Colapinto a Fernando Alonso en el GP de Austin. Créditos: X @FOXSportsArg

A diferencia de la mayoría de los Grandes Premios de la temporada, el de Austin contará con carrera sprint, una competición que cubre una distancia aproximada de 100 kilómetros, un tercio de la carrera tradicional.

De esta manera, los pilotos tendrán la oportunidad de sumar puntos importantes en la recta final de la temporada. Sin embargo, solo los primeros ocho en cruzar la meta sumarán unidades.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

El ganador suma 8 puntos, el segundo lugar recibe 7, y así sucesivamente hasta el octavo lugar, que recibe 1 punto. La distribución de unidades es menor a la carrera tradicional, donde el ganador suma 25.

En otras diferencias, la sprint no requiere de paradas obligatorias en boxes y las sesiones de clasificación para esta modalidad son más breves: la Q1 dura 12 minutos, la Q2 10 minutos y la Q3 8 minutos.

El cronograma del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14:30 a 15:30

Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

Sprint : 14:00 a 14:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16:00

En Argentina, la carrera se podrá ver en vivo a las 16:00 con transmisión por ESPN, Star+ y F1 TV Pro. En cable convencional, podrá seguirse a través de Fox Sports, y en streaming por Disney+.

Franco Colapinto en el GP de Singapur 2025 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Fórmula 1: el campeonato de pilotos 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 336 puntos Lando Norris (McLaren) – 314 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 273 puntos George Russell (Mercedes) – 237 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 173 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 125 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 88 puntos Alexander Albon (Williams) – 70 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 puntos

Fórmula 1: el campeonato de constructores 2025

McLaren, bicampeón del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Edgar Su)

McLaren – 650 puntos (campeón)

Mercedes – 325 puntos

Ferrari – 298 puntos

Red Bull – 290 puntos

Williams – 102 puntos

Racing Bulls – 72 puntos

Aston Martin – 68 puntos

Kick Sauber – 55 puntos

Haas F1 Team – 46 puntos

Alpine – 20 puntos

Las cinco carreras restantes de la Fórmula 1