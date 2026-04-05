Construyen el estadio más grande del mundo. Foto: Populous

Todavía faltan varios días para el Mundial 2026, pero en otros países ya se piensa más allá: Marruecos se encuentra construyendo el estadio más grande del planeta Tierra, el cual buscará albergar la final de la Copa del Mundo 2030, que organizará junto a España y Portugal.

Se trata del Gran Estadio Hassan II, que tendrá una capacidad de aforo para 115000 espectadores. La impactante estructura se está construyendo en la Provincia de Benslimane, al este de Casablanca, sobre una superficie de más de 100 hectáreas en medio de un bosque.

El Gran Estadio Hassan II busca albergar la final del Mundial 2030. Foto: Populous

El diseño está en manos de los estudios Oualalou + Choi y Populous, cuya inspiración nace de la tradicional carpa marroquí, conocida como moussem. Después del Mundial 2030, se espera que allí jueguen como locales los dos clubes casablanqueses, Raja y Wydad, reemplazando al Estadio Mohammed V.

Una obra única: cómo será el estadio más grande del mundo

Con un presupuesto estimado en 5000 millones de dirhams (cerca de 480 millones de euros), el también conocido como Gran Estadio de Casablanca tendrá en sus dos extremos tres tribunas empinadas y compactas, con capacidad para 29500 hinchas.

El Gran Estadio Hassan II busca albergar la final del Mundial 2030. Foto: Populous

Además, tendrá cinco niveles de hospitalidad a lo largo de cada una de las tribunas principales a los lados de la cancha, con lugar para 12000 usuarios de VVIP, VIP, Hospitality y Palcos, además del palco real.

Según explica Populous en su sitio oficial, el Gran Estadio Hassan II tendrá una llamativa cubierta “formada por una singular estructura de celosía de aluminio”, mientras que “un anillo de 32 escaleras sostiene la geometría del techo y del estadio, creando monumentales accesos con exuberantes jardines situados sobre plataformas elevadas, cada una a 28 metros del suelo”.

El Gran Estadio Hassan II busca albergar la final del Mundial 2030. Foto: Populous

En tanto, los jardines a su alrededor “crean una experiencia espacial extraordinaria: un oasis de vegetación bajo la cubierta translúcida. Este efecto se ve realzado por una serie de jardines botánicos a nivel del suelo, bajo los bordes exteriores de la cubierta”, señala la compañía.

Entre otros tantos lujos, el recinto contará con un hotel, áreas verdes, centros comerciales y una piscina, a fin de ofrecer una experiencia única para quienes lo visiten.

Este estadio forma parte de los 20 establecimientos repartidos en 17 ciudades que albergarán la competición en España, Marruecos y Portugal en 2030 a los que también se unirán Argentina, Uruguay y Paraguay, para conmemorar con tres partidos el centenario del primer mundial de la historia que se jugó en Montevideo, en 1930.

El Gran Estadio Hassan II busca albergar la final del Mundial 2030. Foto: Populous

El arquitecto a cargo del estadio más grande del mundo reveló cuándo estará disponible

El arquitecto Tarik Oualalou, uno de los fundadores de la firma Oualalou + Choi que ganó (en consorcio con Populous) el concurso de diseño de esta infraestructura, afirmó que el estadio estará finalizado en 2028.

“La noción de acogida ‘Marhaba’ (bienvenido) está en el corazón del proyecto, por eso desarrollamos el proyecto arquitectónico en torno del ‘moussem’ y de la figura de la tienda, que es una figura profundamente marroquí y también universal”, señaló Oualalou en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

Para el profesional, este proyecto no solo es un objeto técnico con el que se pretende construir el estadio “más grande del mundo” sino que es “una propuesta cultural”.

El Gran Estadio Hassan II busca albergar la final del Mundial 2030. Foto: Populous

El arquitecto afirmó que el recinto deportivo será “de última generación”, conforme a las directrices de la FIFA. Además, tendrá la certificación HQE, tomará en cuenta las experiencias sacadas de las anteriores ediciones y ofrecerá un equipamiento técnico para los jugadores, el público y los medios de comunicación “como nunca existió antes”.

Más allá de sus características técnicas, Oualalou resaltó la conexión de esta estructura con la naturaleza: “Imaginamos el estadio como una inmensa estructura que protege el paisaje. La tienda no se detiene en el agarre de la plataforma, tiene que extenderse, proteger la naturaleza y emerger por encima del bosque”, afirmó y definió al lugar como “un lugar abierto y público donde vivirán insectos, animales y pájaros”.

“Necesitamos cambiar la forma en que vemos los edificios. Hasta ahora, eran en realidad elementos protectores que mantenían a la naturaleza a distancia. Hoy, necesitamos cambiar este paradigma e invitar a la naturaleza y dejar que los edificios respiren”, apuntó.

El Gran Estadio Hassan II busca albergar la final del Mundial 2030. Foto: Populous

En esa línea, Oualalou apuesta a que el Gran Estadio Hassan II será el designado para albergar la final del Mundial de 2030 por encima de sus rivales Santiago Bernabéu de Madrid o el Camp Nou de Barcelona que también fueron avalados por la FIFA como posibles sedes.

“La propuesta de Marruecos es hacer el estadio más grande del mundo para la gran final de la Copa del Mundo en Marruecos. Así que no sólo está calibrado, sino que está diseñado para esto, está imaginado para esto”, apuntó.