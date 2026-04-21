De ganar la Premier League en 2016 a una caída sin fin:

Descenso del Leicester a la tercera división. Foto: Redes sociales

Tras el empate ante el Hull City, el Leicester selló su descenso a la League One, la tercera división del fútbol inglés.

Los Foxes encadenaron dos descensos consecutivos al no poder superar al Hull.

En la 2008-2009, bajó al Championship ascendiendo a la Premier en la 2014-2015. Al año siguiente, conquistó su primera liga, de manera sorprendente y liderado por Jamie Vardy, N’Golo Kanté y Riyad Mahrez.

Ese equipo consiguió alcanzar los cuartos de final de la Champions League pese a la marcha de muchas de sus estrellas y sumó en los años posteriores una Copa de Inglaterra y una Community Shield.

Leicester

Sin embargo, en la temporada 2023-2024, inesperadamente, volvió a descender al Championship y, pese a que recuperó la categoría la temporada siguiente, volvió a descender y ahora su pesadilla vive un nuevo capítulo.

El Leicester recibió hace dos meses una sanción de seis puntos por las irregularidades financieras cometidas hace dos años y, pese a que apeló, un tribunal independiente la ratificó, lo que fue un golpe letal para este descenso a falta de dos jornadas para el final de la competición.