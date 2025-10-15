Argentina vence a Colombia y sueña con la final del Mundial Sub 20 de Chile

Se impone 1 a 0 con gol de Silvetti. En la definición espera Marruecos, que superó por penales a Francia en la otra semifinal.

Mundial Sub 20 de Chile, Argentina vs. Colombia. Foto: EFE

La Selección argentina se enfrenta con su par de Colombia en busca de un lugar en la final del Mundial Sub 20 de Chile.

La Selección argentina llega a este cruce clave con grandes actuaciones, ya que viene de ganar todos sus partidos previos sin mayores complicaciones.

En el Grupo D, el equipo dirigido por Diego Placente quedó primero tras los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia, mientras que en los octavos de final goleó 4-0 a Nigeria y en los cuartos eliminó a México con un cómodo 2-0.

Colombia, por su parte, no la tuvo tan fácil para meterse entre los cuatro mejores de la competición, ya que el conjunto conducido por César Torres, finalizó primero en el Grupo F con solo cinco puntos, producto del triunfo ante Arabia Saudita y los empates frente a Noruega y Nigeria.

En los octavos de final venció cómodamente a Sudáfrica y en los cuartos de final la víctima fue España, selección a la que venció 3-2 en un partido muy parejo.

Las selecciones de Argentina y Colombia se conocen muy bien, ya que tuvieron que enfrentarse en dos ocasiones en el Sudamericano Sub 20. En la Primera Fase igualaron 1-1, pero la “Albiceleste” se impuso 1-0 en el Hexagonal Final.