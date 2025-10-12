Mundial Sub 20: la Selección Argentina tendrá tres importantes ausencias en la semifinal contra Colombia

Tras la victoria ante México por los cuartos de final, Diego Placente deberá reemplazar a piezas clave del equipo.

La Selección Argentina Sub 20. Foto: REUTERS

La Selección Argentina Sub 20 es uno de los equipos sensación de este Mundial de Chile 2025 debido a que los futbolistas convocados están demostrando ser figuras que, en un futuro, formarán parte de los mejores conjuntos del mundo. Sin embargo, tres de sus mejores jugadores no podrán formar parte de las semifinales que enfrentarán a la Albiceleste con la Selección Colombia Sub 20.

Diego Placente deberá hacer frente a las ausencias de Valente Pierani, Álvaro Montoro y Maher Carrizo, que son clave en el armado del equipo.

Diego Placente, entrenador de la Selección Argentina Sub 20. Foto: REUTERS

El defensor de Estudiantes de La Plata, que salió lesionado en el partido de cuartos de final, sufrió una distensión en la rodilla que lo hará perderse lo que resta del torneo.

Por el lado del creativo del Botafogo, que ante Nigeria había sufrido una fractura en la clavícula, se vio obligado a volver al país para ser operado.

En tanto que, en ataque, Placente también tendrá que definir al reemplazante de una de las figuras del equipo. El jugador de Vélez llegó a la segunda amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión en el duelo ante Colombia.

Maher Carrizo será una de las ausencias clave para la Selección Argentina Sub 20. Foto: REUTERS

Colombia también tendrá una baja de peso ya que el delantero Néiser Villarreal, autor de los tres goles en el triunfo por 3-2 ante España en los cuartos de final, también llegó al límite de amonestaciones y no podrá estar ante la Selección argentina.

La Selección Argentina se medirá ante Colombia por el Mundial Sub 20

La Albiceleste, la selección más ganadora de este certamen, anhela su séptima corona tras 18 años sin conseguirla, y dio un paso más ante México para jugar el duelo sudamericano ante los colombianos, el próximo miércoles 15 en Santiago, a las 20 (hora argentina).

“Dificilísimo, la verdad es que en el Sudamericano nos costó, empatamos y ganamos, los dos partidos muy parejos y este va a ser igual”, reconoció Placente ante la prensa en la zona mixta tras ganarle a la selección azteca por 0-2 y eliminarlo en cuartos de final.

Colombia, por su parte, se clasificó este sábado por segunda vez en su historia y tras 22 años a las semifinales de un Mundial Sub-20 al derrotar a España por 3-2 en un estelar partido de Néiser Villarreal, quien marcó los tres goles de la selección sudamericana y se colocó como líder de los artilleros del torneo que se juega en Chile.