La Selección Argentina perdió ante un sólido Marruecos la final del Mundial Sub 20 de Chile

Fue 0-2 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos gracias a los goles de Yassir Zabiri. La tenencia del conjunto dirigido por Diego Placente no se tradujo en ocasiones de peligro real ante un combinado africano que jugó un sobrio partido y nunca sintió nervios durante los 90 minutos.

Argentina vs Marruecos, final del Mundial Sub 20. Foto: REUTERS

Pese a dominar de punta a punta la competencia, la Selección Argentina se quedó a las puertas de la gloria y perdió 0-2 con Marruecos la gran final del Mundial Sub 20 de Chile. Los goles en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos fueron de Yassir Zabiri, la figura del encuentro.

La “Albiceleste” llegó a la gran final tras ser líder del Grupo D, en donde venció a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). En octavos goleó a Nigeria (4-0), en cuartos superó a México (2-0) y en la semifinal le ganó a Colombia (1-0), que se quedó con el tercer puesto del torneo.

Por su parte, el camino de la Selección marroquí comenzó en el Grupo C, del cual terminó primera luego de vencer a España y Brasil (2-0 y 2-1 respectivamente) y caer contra México (0-1). En octavos dejó en el camino a Corea del Sur (2-1), en cuartos a Estados Unidos (3-1) y en semis a Francia (5-4 en los penales tras el 1-1 en los 120 minutos).

Fue hostil el clima para los de Diego Placente, ya que los chilenos, locales en esta edición, hicieron sentir su apoyo para la selección africana.

Apenas 6 minutos arrancado el encuentro, el entrenador rival, el belga Mohamed Ouahbi, utilizó la primera tarjeta verde para que el árbitro italiano Maurizio Mariani analice vía VAR una acción temeraria del arquero argentino Santino Barbi, que chocó contra el delantero marroquí Yassir Zabiri.

Finalmente, el juez principal consideró que existió infracción fuera del área, por lo que cobró tiro libre y amonestó a Barbi. El mismo Zabiri se hizo cargo de la ejecución y marcó el primer gol del partido.

Pese a la desventaja, Argentina dominó la pelota, aunque con toques de nerviosismo. Como fue costumbre durante el torneo, los de Placente volcaron su ataque por las bandas utilizando a sus laterales Dylan Gorosito y Julio Soler, que se asociaron con Maher Carrizo y Gianluca Prestianni. Este último tuvo una gran chance de tiro libre promediando la primera mitad.

Pero el avance argentino significó un despoblamiento en la defensa, que le costó a la “Albiceleste” un duro golpe. A los 28 minutos, Marruecos se puso 2-0 arriba con un impecable manejo de la contra por parte de Othmane Maamma que habilitó a Zabiri, quien selló su doblete.

El entrenador argentino movió el banco a falta de 10′ para el final del primer tiempo. Mateo Silvetti saltó a la cancha en lugar de Valentino Acuña en busca de reordenar las líneas sin abandonar el juego ofensivo.

A los 48′, Milton Delgado habilitó a un Silvetti que partió desde poco más adelante de mitad de cancha y encaró al arquero Ibrahim Gomis, aunque su disparo se fue desviado por poco, desaprovechando una gran oportunidad para descontar en el marcador.

Como respuesta, Marruecos casi suma un gol más en los pies de Maamma, cuyo disparo superó a Barbi, pero fue despejado en la línea por Juan Villalba.

Yassir Zabiri, el héroe de Marruecos en la final del Mundial Sub 20. Foto: REUTERS

Siguió empujando Argentina al inicio del segundo tiempo con dos chances de peligro en el primer minuto, aunque sin la puntería necesaria para lograr el descuento rápido.

Para empezar el complemento, Tobías Andrada y Santiago Fernández reemplazaron a Tomás Pérez y Juan Villalba.

El combinado argentino inundó de centros el área rival, pero era lo que los marroquíes esperaban, por lo que su plan siempre fue juntar gente cerca de Gomis y salir rápido de contra.

En uno de esos tantos envíos por aire fue que Placente gastó una tarjeta verde, pero Mariani -chequeo VAR mediante- dispuso que no hubo infracción alguna.

El DT argentino sumó un hombre fresco en el ataque con el ingreso de Ian Subiabre por Alejo Sarco. La joya de River se paró por la izquierda y movió a Prestianni por derecha.

A los 85′, el banco de Argentina gastó su segunda y última tarjeta verde por una posible mano en el área marroquí, pero la revisión del VAR mostró que la pelota rebotó en la cara del defensor, por lo que no hubo penal.

La tenencia del conjunto argentino no se tradujo en ocasiones de peligro real ante un Marruecos que jugó una sobria final y nunca sintió nervios durante los 90 minutos.

Las estadísticas de la final del Mundial Sub 20