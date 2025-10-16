Argentina finalista del Mundial Sub 20: ¿cuándo y contra quién la Albiceleste jugará la gran definición?

Fue 1 a 0 ante Colombia. El único gol del partido fue convertido por el exdelantero de Newell’s y actual del Inter Miami Mateo Silvetti, a los 27 minutos del segundo tiempo.

Mundial Sub 20 de Chile, Argentina vs. Colombia. Foto: REUTERS

El delantero Mateo Silvetti marcó el 1-0 para la Selección argentina Sub 20 ante su par de Colombia a los 27 minutos del complemento para darle el pase a la final.

La definición será el próximo domingo 19 de octubre a las 20:00 ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Mundial Sub 20 de Chile, Argentina vs. Colombia.

Histórico pase a la final

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub-20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007, cuando se coronó campeón ante República Checa.

Colombia terminó con diez jugadores por la expulsión de Jhon Alexander Rentería, a los 34 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, los de César Torres quedaron a las puertas de la final y deberán jugar el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16:00 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.