Argentina finalista del Mundial Sub 20: ¿cuándo y contra quién la Albiceleste jugará la gran definición?
El delantero Mateo Silvetti marcó el 1-0 para la Selección argentina Sub 20 ante su par de Colombia a los 27 minutos del complemento para darle el pase a la final.
La definición será el próximo domingo 19 de octubre a las 20:00 ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Histórico pase a la final
Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub-20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007, cuando se coronó campeón ante República Checa.
Colombia terminó con diez jugadores por la expulsión de Jhon Alexander Rentería, a los 34 minutos del segundo tiempo.
Por su parte, los de César Torres quedaron a las puertas de la final y deberán jugar el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16:00 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.