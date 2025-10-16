En La Bombonera y en una ceremonia íntima: se llevó a cabo uno de los últimos deseos de Miguel Ángel Russo

El estadio de Boca fue testigo de uno de los pedidos del recordado entrenador. Conocé todos los detalles en la nota.

Miguel Ángel Russo en La Bombonera. Foto: NA

Miguel Ángel Russo llegó al Xeneize en 2007, posiblemente uno de los años de mayor éxito en su carrera como entrenador, y rápidamente pareció entrar en lo se llama el “Mundo Boca”.

Y esto se vio reflejado en cada frase que utilizaba para destacar su amor por el club de La Ribera, pese a no ser criado en el barrio de La Boca.

Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de Boca. Foto: NA

En uno de sus últimos deseos, Miguel Ángel Russo pidió que sus cenizas fueran esparcidas en La Bombonera, al igual que pidió que lo mismo sucediera en el Gigante de Arroyito, el Uno de La Plata y la Fortaleza de Lanús, lugares donde Miguelo es ídolo.

Este jueves, en una ceremonia íntima en Brandsen 805, los restos del exitoso entrenador fueron depositados en el césped donde fue tan feliz.

Miguel Ángel Russo con Leandro Paredes. Foto: Instagram Leandro Paredes

Además, según trascendió, la ceremonio posibilitó que Leandro Paredes pudiera darle el pésame personalmente a la familia del entrenador. Al momento de la triste noticia, el futbolista se encontraba en Estados Unidos para disputar amistosos con la Selección argentina.