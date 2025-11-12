El joven que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo contó qué planea hacer con ella: “Me contacté con...”

Agustín Eugui, que trabaja en la empresa agropecuaria familiar, relató el emocionante momento en el cual encontró la casaca: “Me di cuenta de la dimensión de lo que tenía”.

Apareció la camiseta en homenaje a Miguel Ángel Russo. Foto: Agustín Eugui

La camiseta en homenaje a Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo en la previa del partido ante Belgrano apareció en un campo de Cañada Nieto, del departamento de Soriano, Uruguay. Quien la encontró fue Agustín Eugui, que trabaja en la empresa agropecuaria familiar.

“Estaba haciendo un trabajo de rutina, cortando el pasto con el tractor. Vi algo que brillaba y pensé que era un globo de helio, porque a veces aparecen en los campos”, contó el joven de 29 años en diálogo con TN.

El homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. Video: ESPN

Y agregó: “Iba a pasarlo por arriba, pero vi que había papelitos azules y amarillos, me dio curiosidad y me bajé. Ahí, entre los pastos, encontré la camiseta de Boca, enganchada con los globos desinflados”.

“Mi novia me mandó un video del momento en que lanzan la camiseta en La Bombonera, y ahí me di cuenta de la dimensión de lo que tenía. No lo podía creer. Todos los kilómetros que recorrió volando para caer justo acá, es increíble”, añadió el uruguayo.

Qué va a pasar con la camiseta de Russo

El joven contó que conserva la camiseta “como un tesoro”: “No la lavé, está llena de pasto, así como la encontré”, relató.

Y añadió: “Cuando me di cuenta de lo que era, me emocioné mucho. No podía ni hablar de la emoción. Si lo cuento, nadie me cree”.

Al ser consultado sobre el futuro de la casaca, Eugui expresó que nunca pensó en venderla y afirmó que podría entregársela al plantel.

“Me contacté con un primo que es padrino de la hija de Edinson Cavani, y él me dijo que ‘Edi’ la quería. Pero por ahora no hay nada confirmado. La tengo guardada, es la realidad”, relató.