Boca vs Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. Foto: X @MillosFCoficial

Boca empató 0-0 ante Millonarios en La Bombonera, en un partido amistoso en honor a Miguel Ángel Russo. Sobre el final de la segunda parte, Guillermo Amores le atajó un penal a Exequiel Zeballos.

Como es típico en los partidos de pretemporada, durante los primeros 45 minutos de juego ninguno de los dos equipos inquietó el arco rival y el encuentro careció de oportunidades claras de peligro.

Boca vs Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. Foto: X @BocaJrsOficial

Lo más destacado del conjunto dirigido por Claudio Úbeda pasó por el mediocampo, donde el “triple 5″ conformado por Ander Herrera, Leandro Paredes y Milton Delgado se encargó de organizar el juego del “Xeneize”.

Durante la segunda mitad, el local lo fue a buscar con el tridente conformado por Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Brian Aguirre.

Boca vs Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo. Foto: X @BocaJrsOficial

Sobre el final del partido, el árbitro Ariel Penel cobró un claro penal sobre Zeballos. El mismo “Changuito” se hizo cargo del disparo, que terminó en las manos del arquero Guillermo Amores.

La Copa Miguel Ángel Russo se jugará todos los años

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, anunció este miércoles que la Copa Miguel Ángel Russo será un partido que se repetirá todos los años en enero.

“Miguel es mi amigo aunque no esté presente. Él estaba muy agradecido a la gente de Millonarios y para nosotros es muy importante arrancar esta copa y que sea con Millonarios”, explicó en diálogo con el canal oficial.