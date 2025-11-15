Boca prepara una nueva sorpresa para la familia de Miguel Ángel Russo: los detalles

Antes del partido ante Tigre, donde juega Ignacio Russo, el hijo del entrenador, se conoció que habrá un nuevo gesto con los afectos de Miguel.

La camiseta de Miguel Ángel Russo fue hallada en Uruguay. Foto: X

Boca se prepara para el encuentro ante Tigre, que tendrá lugar este domingo desde las 20:15 en La Bombonera. El Xeneize atraviesa una semana particular tras la victoria en el Superclásico y un hallazgo muy especial: la remera que fue lanzada al cielo en el homenaje a Miguel Ángel Russo.

Tras casi un mes de los tributos rendidos al entrenador fallecido, un productor de Cañada Nieto, un pueblo de Soriano, Uruguay, se topó con la camiseta. El hombre se mostró a disposición de la entrega, en el marco de una gran sorpresa.

Apareció la camiseta en homenaje a Miguel Ángel Russo. Foto: Agustín Eugui

El productor, llamado Agustín Eugui, tuvo un contacto con Edinson Cavani, su compatriota. “Me llamó, es amigo de mi primo. A mí, que me gusta el fútbol, me temblaba todo”, explicó en primer lugar durante una nota con TyC Sports.

Luego, dio un adelanto de lo que ocurrirá durante el partido entre Boca y Tigre en La Bombonera. “Vamos a hacer algo el domingo, el día del partido, que juega justo contra Tigre”, comentó el uruguayo en la previa de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025.

Su aclaración tiene una conexión especial con el entrenador: en el Matador juega Ignacio “Nacho” Russo, su hijo.

El homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo. Foto: Captura

Después de conocerse la noticia del hallazgo de la camiseta, Leandro Paredes y Miguel Merentiel expresaron su deseo de que regrese: “Ojalá la podamos tener de vuelta para poder entregársela a su familia. Seguramente los pondrá muy contentos”.

Detalles del hallazgo de la camiseta homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo

Dos días después de la victoria en el Superclásico ante River, se conoció la noticia de que la camiseta apareció en Uruguay, a largos kilómetros de La Bombonera.

“Un joven productor rural de Soriano trabajando en el campo se encontró con algo que brillaba, era la camiseta homenaje a Russo que Boca Jrs mandó al cielo en memoria al ex entrenador fallecido recientemente”, escribió el periodista Pepe Temperan en su cuenta de X.

La camiseta de Miguel Ángel Russo fue hallada en Uruguay. Foto: x

Las imágenes del hallazgo muestran los globos desinflados pero un detalle no pasó desapercibido: la camiseta que llevaba el nombre de Miguel Ángel Russo y la inscripción “1958-∞" estaba intacta.

En más detalles sobre el sitio de la aparición de la casa de Boca, se dio en el pueblo de Cañada Nieto, que tiene solo 430 habitantes, y está ubicado en el oeste de Uruguay.