Se confirmó cuándo juegan Boca y Barracas Central, el partido reprogramado por la muerte de Miguel Ángel Russo

El encuentro entre el “Xeneize” y el “Guapo”, válido por la fecha 12 del Torneo Clausura, se había suspendido tras el fallecimiento del director técnico de 69 años.

Rodrigo Battaglia, Boca Juniors vs Barracas Central. Foto: NA/Juan Floglia

La Liga Profesional de Fútbol anunció cuándo se jugará el partido entre Barracas Central y Boca, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro había sido postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo.

Las autoridades del fútbol argentino indicaron que el duelo entre el “Xeneize” y el “Guapo” se jugará el lunes 27 de octubre a las 16, un día después de las elecciones legislativas.

Fecha confirmada para Barracas-Boca. Foto: Captura

Cabe recordar que, al momento de la muerte del director técnico, Barracas Central informó que quedaba a la espera de lo que Boca disponga respecto al partido que debían disputar el pasado sábado 11 de octubre.

Según el comunicado, el club “comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, en señal de respeto por la figura del entrenador fallecido y por el duelo que atraviesa la entidad de La Ribera.

Las cenizas de Russo fueron esparcidas en La Bombonera

Las cenizas del cuerpo de Miguel Ángel Russo, fallecido el 8 de octubre pasado a los 69 años y víctima de un cáncer de próstata, fueron esparcidas este jueves en el estadio Alberto J. Armando durante una ceremonia privada.

Velorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera. Foto: REUTERS

Por expreso pedido del DT, otra parte de sus cenizas también serán esparcidas en los estadios de Estudiantes de La Plata, club en el que jugó profesionalmente, y en los de Lanús y Rosario Central, donde ejerció la dirección técnica.

Luego el velorio realizado en La Bombonera, los restos de Russo fueron trasladados a un cementero privado de la localidad bonaerense de Pilar, donde su cuerpo fue cremado.