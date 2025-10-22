Colapinto cambia de compañero: todos los cambios del Gran Premio de México de Fórmula 1

El piloto argentino tendrá un cambio de nombres en su escudería para el próximo fin de semana. De todos modos, no será el único equipo que tenga pilotos jóvenes en su formación.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El Gran Premio de México tendrá cambios en las alineaciones de los equipos de Fórmula 1. Producto de las normas de la competencia, importantes escuderías les darán espacio a pilotos jóvenes para que sumen kilómetros a bordo de un monoplaza de este tipo. Por ende, habrá caras nuevas en el paddock, como ocurre con el que será compañero de Franco Colapinto por unas horas.

Alpine, McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Haas, Aston Martin y Racing Bulls son los equipos que ofrecerán uno de sus asientos para la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en México.

Franco Colapinto, Gran Premio de México. Foto: Reuters

Cabe recordar que las normas obligan a que todos los pilotos deban darle su espacio a un novato, alguien que corrió en menos de dos carreras en Fórmula 1, en dos sesiones a lo largo del año. El momento de la temporada y el tipo de circuito hace que las escuderías aprovechen para darle rodaje a sus proyectos más jóvenes.

Todos los pilotos novatos que correrán en la FP1 del Gran Premio de México

Alpine: Paul Aron

A diferencia de otras oportunidades, esta vez no será Franco Colapinto el que ceda su asiento: Paul Aron, actual piloto de reserva, participará de la primera práctica para sumar más experiencia al volante del Alpine. Justamente, el estonio es el gran competidor del argentino en su búsqueda por renovar su contrato con la escudería francesa. Es la tercera vez en la que trabaja en este formato: hizo Silverstone y Hungaroring con Sauber y Monza con Alpine.

Paul Aron, piloto reserva de Alpine. Foto: Instagram @paularon_

McLaren: Pato O’Ward

El mexicano será local este fin de semana, por lo que participará de la FP1 por segundo año consecutivo. El piloto reserva de McLaren completó la NTT INDYCAR SERIES 2025 como subcampeón, bajo el equipo Arrow McLaren. Esta vez, volverá al monoplaza para ganar terreno en la categoría, aunque todavía no se confirmó el auto de quien manejará.

Mercedes: Fred Vesti

Vesti hará su cuarta participación en este formato desde que está dentro de la estructura de Mercedes. El danés tomará el lugar de George Russell en la FP1, por lo que acompañará a Kimi Antonelli en el primer turno del viernes en México.

Ferrari: Antonio Fuoco

Fuoco volverá a trabajar en estas prácticas y estará al volante del SF-25 de Lewis Hamilton en el Gran Premio de México. Además de ser el piloto de desarrollo de Ferrari, se desempeña en el Campeonato Mundial de Resistencia para Ferrari AF Corse y fue ganador de las 24 Horas de Le Mans en 2024.

. @Anto_Fuoco will be kicking off the Mexico City GP weekend in FP1! 💪🇲🇽 pic.twitter.com/y8xT8epaVI — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 20, 2025

Red Bull: Arvid Lindblad

El actual integrante de la Fórmula 2 girará por primera vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que hizo lo mismo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Lindlblad se encuentra séptimo en la F2, con dos victorias y tres podios hasta el momento.

Williams: Luke Browning

Browning volverá a pilotar el Williams FW47 en México, tras hacer lo propio durante el Gran Premio de Bahréin 2025 y en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024. Esta vez, reemplazará a Carlos Sainz en la FP1 mientras se prepara para la parte final de la temporada de Fórmula 2.

Luke Browning, integrante de la academia de Williams. Foto: X WilliamsRacing.

Aston Martin: Jak Crawford

Crawford es uno de los grandes animadores de la Fórmula 2, ya que se encuentra segundo en la actualidad. En este marco, participará con Aston Martin de los FP1 en México, en el lugar de Lance Stroll. Como parte del equipo de pruebas del equipo, ya tiene más de 2.000 kilómetros realizados en los AMR22, AMR23 y AMR24.

Haas: Ryo Hirakawa

Ryo Hirakawa, expiloto de pruebas de Alpine, trabaja con Haas y tendrá una nueva oportunidad para subir al monoplaza. Esta vez, correrá en la FP1 de México en el lugar de Oliver Bearman. Además, el japonés ya está confirmado para la FP1 del Gran Premio de Abu Dhabi también, en la última fecha del año.

Ryo Hirakawa, piloto reserva de Alpine. Foto: Instagram ryohirakawa0307.

Racing Bulls: Ayumu Iwasa

Iwasa reemplazará a Liam Lawson este viernes en el comienzo de la actividad del Gran Premio de México. Actualmente dentro de la Super Formula de Japón, ya tuvo una experiencia en prácticas libres este año, aunque a bordo del Red Bull.