La Selección Argentina jugará ante Angola el único amistoso en la fecha FIFA de noviembre

Si bien la idea en un principio era disputar dos compromisos, finalmente los de Lionel Scaloni jugarán un partido debido a que no se logró conseguir otro rival. Cuándo se jugará el encuentro.

Lionel Messi en la Selección Argentina. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes que la Selección Argentina jugará un solo amistoso en la fecha FIFA de noviembre: el encuentro será ante Angola en Luanda.

Si bien la idea en un principio era disputar dos compromisos, finalmente los de Lionel Scaloni jugarán un partido debido a que no se logró conseguir otro rival.

Selección de Angola. Foto: Federación Angoleña de Fútbol

Cuándo juega Argentina vs Angola

El amistoso entre Argentina y Angola se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre, con horario a confirmar, en Luanda, capital del país africano.

Días antes del partido, la delegación “albiceleste” se reunirá en España para llevar a cabo los entrenamientos. Tras su paso por África, el plantel retornará a Europa y continuará con las prácticas hasta el 18 de noviembre, día en el que terminará la fecha FIFA.

Para este encuentro, la idea del cuerpo técnico es seguir probando jugadores tal como lo hizo a principios en Estados Unidos, donde enfrentó a Venezuela y Puerto Rico.

El récord que consiguió Lionel Messi en la última fecha FIFA

El pasado martes 14 de octubre, Lionel Messi alcanzó un importante récord durante la goleada 6-0 ante Puerto Rico.

Partido amistoso, Argentina vs. Puerto Rico. Foto: EFE

El jugador del Inter Miami se convirtió en el máximo asistidor de la historia a nivel selecciones, gracias a los dos pases de gol brindados en Estados Unidos.

Messi aportó dos asistencias: a Gonzalo Montiel (2-0) y Lautaro Martínez (6-0). De esta manera, superó a Neymar de Brasil y a Landon Donovan de Estados Unidos. Otros que habían quedado atrás hace tiempo son Ferenc Puskás de Hungría con 53 y Sándor Kocsis también de Hungría con 51.

En cuanto a la Albiceleste, hacer rato que el ex Barcelona y Paris Saint-Germain domina la prestigiosa tabla, con mucha diferencia respecto al segundo. En tanto, Ángel Di María es escolta con 28, mientras que Diego Armando Maradona completa el podio con 26.

En la misma línea, los diez primeros puestos los completan: Ariel Ortega (21), Juan Román Riquelme (17), Sergio Agüero (15), Giovani Lo Celso (15), Claudio López (12), Carlos Tevez (12) y Juan Sebastián Verón (12).