En la previa de la semifinal ante Flamengo, Racing recibió una noticia: podría perder a un jugador clave

La revelación de Oller se dio durante una entrevista para el programa de stream de Flavio Azzaro.

El plantel de Racing Foto: X Racing

Juan Cruz Oller, el representante del arquero de Racing Facundo Cambeses, sembró dudas sobre su continuidad en el club, ya que advirtió que “va a tener una oferta importante en diciembre”.

La revelación de Oller se dio durante una entrevista para el programa de stream de Flavio Azzaro, quien le había pedido previamente que el arquero se quedara en Racing.

“Es un jugador que va a tener una oferta importante en diciembre”, fue la respuesta de Oller, quien además agregó: “Yo creo que, a veces, las posibilidades las tenés que aprovechar”.

Quién es el arquero de Racing

Facundo Cambeses, de 28 años, llegó a Racing a principios del 2024 y, luego de tener un flojo comienzo con graves errores, levantó muchísimo su nivel e incluso le quitó la titularidad a un histórico en el arco de la “Academia”, como lo fue el chileno Gabriel Arias.

Desde que comenzó a ser el arquero titular, Cambeses atajó en nueve partidos, en los que recibió solo dos goles: uno ante River en los cuartos de final de la Copa Argentina y el otro en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, ante Flamengo.

El plantel de Racing Foto: X Racing

Estas grandes actuaciones le permitieron a Cambeses ser convocado para la Selección argentina e incluso disputar algunos minutos en el amistoso ante Puerto Rico.

La cláusula de rescisión de Cambeses, que tiene contrato en Racing hasta el 2027, es de 15 millones de dólares.