Atención mundo River: el mensaje de Echeverri que ilusiona a los Millonarios

El exjugador del club de Núñez no logra asentarse en el equipo alemán. La mala relación con el técnico y los pocos minutos encendieron la bronca de la joven promesa, que envió un mensaje con destino al Monumental.

Echeverri debutó con una derrota Foto: REUTERS

Claudio Echeverri, el jugador salido de las inferiores de River, publicó un mensaje en redes sociales que ilusiona a los hinchas con una posible vuelta al club de Núñez en el corto plazo.

Los fanáticos Millonarios no están contentos con el presente de su club: ganó solamente 3 de los últimos 10 partidos y viene de quedar afuera de todas las copas de eliminación directa que jugó. Las críticas de los hinchas arrancan por los jugadores, siguen por la dirigencia, y algunas incluso alcanzan a la figura de Marcelo Gallardo, uno de los ídolos más grande de la institución.

Los últimos años para el club no han sido tan exitosos como sus hinchas esperaban. A pesar de haber conseguido tres títulos, el equipo no logró encontrar un funcionamiento que lo ponga en la senda de los buenos resultados. El cambio de entrenador tampoco resultó cómo esperaban: el equipo del Muñeco pelea en la tabla anual por no quedar afuera de la Libertadores del año que viene.

Claudio "Diablito" Echeverri en el Manchester City. Foto: Instagram claudioecheverri_

En los últimos años, las inferiores del Millonario aportaron jugadores al primer equipo que los fanáticos no han podido disfrutar el tiempo que les hubiera gustado. Los casos más resonantes son, sin duda, los de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, que a los pocos partidos de haber debutado ya se encontraban negociando con los clubes más importantes del continente europeo.

Echeverri fue particularmente criticado al momento de su salida por el contexto en el que se dio. En el festejo de un campeonato donde se despedía al referente Enzo Pérez, que se iba del club enfrentado con el entonces entrenador, Martín Demichelis. Las declaraciones del Diablito fueron combustible para un fuego que recién arrancaba a propagarse.

Pero sus pasos por Europa no estuvieron a la altura de las expectativas que él mismo se había encargado de generar en sus partidos con la banda roja y con la camiseta de la selección juvenil Argentina.

Claudio Echeverri en el Manchester City Foto: @ManCityES

Tras irse del Manchester City al Bayer Leverkusen por falta de minutos, en condición de préstamo, la joven promesa argentina no logra meterse entre los 11 titulares del equipo alemán.

Desde que llegó, jugó solamente 12 partidos, 6 siendo titular. No convirtió goles y concretó una sola asistencia. En último partido contra Padernborn, equipo de la segunda división del futbol alemán, no sumó ni un minuto por decisión del entrenador Kasper Hjulmand, a pesar de que el conjunto rojinegro ganó por 4-2. La reacción del Diablito hizo estallar las redes sociales.

El jugador con pasado en River subió una foto en blanco y negro festejando un gol con la camiseta del club que lo vio nacer. Pero lo que más llamó la atención son los emojis que utilizó: un reloj de arena, un corazón y la palabra “Back” (volver). Los hinchas Millonarios se ilusionan con que la vuelta del juvenil pueda devolverle el buen funcionamiento a un equipo que, a pesar de los cambios y las incorporaciones, no puede encontrarlo.

La historia de Claudio Echeverri Foto: claudioecheverri_

Días atrás, Simon Rolfes, Director General Deportivo del Bayer Leverkusen, explicó que Echeverri no está jugando ya que “el equipo primero debe ganar estabilidad defensiva para poder jugar un fútbol dominante. Cuanto más logremos esto, más se beneficiarán Claudio y los otros jugadores de ataque”.

“El problema de Echeverri es que no siempre juega tan preciso posicionalmente como a Kasper Hjulmand (el DT) le gustaría, por lo que actualmente el entrenador está depositando su confianza en jugadores tácticamente fiables como Jonas Hofmann”, explicó el exjugador alemán.

Además de lo ocurrido en el último partido, Echeverri jugó solamente uno de los últimos 5 partidos con el Bayer Leverkusen, mientras que permaneció en el banco en los restantes. La relación entre el Diablito y el técnico danés atraviesa uno de sus momentos más calientes.

Los argentinos en el futbol alemán

Además del ex-River, también juega Equi Fernández, con pasado en Boca. Pero el juvenil Xeneize se tuvo que retirar en el partido anterior, cuando el Leverkusen venció por 2-0 al Friburgo, y estará alejado de las canchas durante 8 semanas a causa de una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda.

El otro argentino que viste la casaca rojinegra es Exequiel Palacios, pero también está fuera de las canchas por un problema en su abductor derecho que lo obligará a someterse a una cirugía y lo dejará fuera de acción por el resto del año. Exequiel Palacios volverá a jugar a principios del 2026, y peligra su convocatoria al Mundial 2026.