Un compañero del Cuti Romero en el Tottenham se retiró del fútbol a los 27 años: se dedicará a la fotografía y el cine

El arquero británico se formó en las inferiores de los “Spurs” y representó a Inglaterra en las categorías sub-17 y sub-19.

Tottenham campeón de la Europa League. Foto: Reuters/Isabel Infantes

El arquero inglés del Tottenham Hotspur, Alfie Whiteman, decidió retirarse del fútbol profesional a los 27 años para dedicarse a la fotografía y al cine luego de pasar 16 años en el club londinense, jugar un solo partido y conseguir el título de Europa League 2025/25.

Quién es Alfie Whiteman, el compañero del Cuti Romero que se retiró del fútbol

El compañero de Cristian Romero en los “Spurs” se formó en las inferiores del club londinense y representó a Inglaterra en las categorías sub-17 y sub-19.

Alfie Whiteman deja el fútbol para dedicarse al cine y la fotografía. Foto: Instagram @spursofficial

Durante su etapa como futbolista, Whiteman también fue cedido a préstamo en dos ocasiones al Degerfors de Suecia, aunque nunca logró consolidarse en el primer equipo del Tottenham.

El propio club publicó este viernes un mensaje en redes sociales despidiendo a su jugador: “Alfie Whiteman se retiró del fútbol para comenzar una nueva carrera como director y fotógrafo. Te deseamos todo lo mejor, Alfie”.

A pesar de su extensa carrera en los “Spurs”, Whiteman solamente disputó un partido con su equipo: fue bajo las órdenes del portugués José Mourinho en 2020 y en la Europa League. En concreto, jugó ocho minutos contra el Ludogorest, sustituyendo a su compatriota Joe Hart con 4-0 en el marcador.

Alfie Whiteman deja el fútbol para dedicarse al cine y la fotografía. Foto: Instagram @spursofficial

Su amor por el cine y la fotografía

Durante sus últimos años en el club, donde ocupaba el puesto de tercer arquero, exploró las clases de actuación, radiodifusión y fotografía. Una vía que en este mes de octubre le valió para ser contratado por la productora británica Somesuch.

“Con un ojo en sintonía para capturar momentos de conexión humana en lugares invisibles, el trabajo del director y fotógrafo Alfie se define por una curiosidad por cómo la cultura, la identidad y la comunidad se cruzan”, publicó la productora en sus redes sociales.

Una carrera peculiar en la que compatibilizó dos pasiones con el fútbol, que a partir de este viernes pasará a un segundo plano para despegar en su nueva vida como fotógrafo y cineasta.