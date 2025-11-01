Newman venció al SIC y consiguió su primer título de la URBA Top 12

Para que esto suceda tuvo que esperar décadas de participación y seis derrotas seguidas.

El rubgy tiene campeón Foto: Instagram @clubnewmanrugby/

Club Newman cumplió 50 años de existencia y lo festejó a la lo grande saliendo campeón del Top 12, el certamen superior de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Para que esto suceda tuvo que esperar décadas de participación y seis derrotas seguidas por un punto en semifinales, que fue esquivo en la definición de 2018. Un corto, pero merecido 15 a 3 sobre San Isidro Club en la cancha de CASI lo hizo acreedor a un trofeo que mereció por propuesta de juego.

Fue un partido cerrado, difícil porque SIC es un especialista en defensa, Newman hizo diferencia como consecuencia de un juego más generoso. Salvo en ciertos pasajes, el Cardenal abrió la pelota, jugó con las manos y procuró llegar al in-goal ajeno, con más intenciones que aproximaciones efectivas.

Al cierre del primer tiempo consiguió un try vía Marcelo Brandi y a mediados del segundo llegó otro mediante Bautista Bosch. Conquistas de forwards en un equipo tradicionalmente caracterizado por el brillo de sus backs, algo que habla del crecimiento para volverse un conjunto integral, completo.

Newman campeón Foto: Instagram @clubnewmanrugby/

Club Newman

El un club deportivo dedicado al rugby, fútbol hockey, tenis, golf (siendo éste lo que más se desarrolla en el club), pádel y squash (más reciente); tiene origen católico y está localizado en Argentina. Fue fundado el 15 de diciembre de 1975 en Benavídez, una pequeña ciudad del actual conurbano bonaerense.

Newman mantiene una rivalidad histórica con el Club Champagnat.

La mayoría de los jugadores proceden del Colegio Cardenal Newman, un instituto de enseñanza ubicado en La Horqueta, en San Isidro fundado por la congregación religiosa católica de los Hermanos Cristianos. Esta congregación llegó a la Argentina con una misión: Luchar por la Buena Lucha (en latín: Certa Bonum Certamen). Educar a los hombres con la visión de su fundador, Edmund Ignace Rice (1762-1844).