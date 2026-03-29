La Bombonera. Foto: REUTERS

La histórica Bombonera volvió a colocarse en el centro de la escena internacional. Un informe oficial elaborado por World Rugby incluyó al mítico estadio de Boca Juniors como una de las posibles sedes para el Mundial de Rugby 2035, un dato que reavivó la ilusión del deporte argentino y generó impacto en el ámbito deportivo global.

El documento interno, que evalúa escenarios y países con potencial real para organizar la máxima competencia del rugby, menciona a Argentina entre los candidatos con mayor proyección y destaca especialmente a La Bombonera como una opción “singular” por su valor simbólico, su localización estratégica y su capacidad para ofrecer una experiencia única a los fanáticos.

Por qué World Rugby mira a la Argentina y a La Bombonera

Según el análisis, Argentina aparece como una sede confiable por su historial organizativo, su crecimiento sostenido dentro del rugby internacional y el prestigio de Los Pumas en los últimos años. La inclusión de La Bombonera no es casual: el estadio es reconocido mundialmente por su atmósfera intensa, algo que World Rugby valora cada vez más para potenciar el espectáculo global y la transmisión televisiva.

Si bien el estadio fue diseñado originalmente para el fútbol, el informe subraya que su estructura permitiría adaptaciones temporales para cumplir con los estándares internacionales del rugby, una práctica habitual en citas mundialistas recientes.

Un Mundial con chances reales y competencia fuerte

El Mundial de Rugby 2035 todavía está lejos en el calendario, pero el proceso de selección ya comenzó. World Rugby analiza sedes con una mirada amplia que incluye infraestructura deportiva, conectividad aérea, oferta hotelera, seguridad y capacidad organizativa.

En ese escenario, Argentina compite con otros países, principalmente europeos y africanos, aunque el documento remarca que Sudamérica es vista como una región estratégica para la expansión del rugby. Allí, Argentina aparece como líder natural y con ventaja frente a otros postulantes del continente.

La Bombonera. Foto: X @BocaJrsOficial

La Bombonera: mística, ubicación y atractivo comercial

Uno de los puntos más fuertes que destaca World Rugby es el impacto visual y emocional de La Bombonera. La cercanía del público con el campo de juego, el diseño vertical de sus tribunas y la historia del estadio generan un ambiente que pocos escenarios en el mundo pueden igualar.

Además, su ubicación en la Ciudad de Buenos Aires suma valor logístico: cercanía con aeropuertos, oferta hotelera y acceso turístico, factores clave para eventos de escala mundial. El informe también señala el atractivo comercial de disputar partidos en un estadio reconocido incluso por quienes no siguen el rugby.

Qué cambios debería afrontar el estadio

Aunque el documento reconoce el potencial, también menciona que La Bombonera requeriría ajustes técnicos: ampliación de zonas de prensa, adecuación de vestuarios, áreas VIP y mejoras en circulación y seguridad, todos cambios factibles mediante estructuras temporales, como ocurre en otros torneos internacionales.

En ningún caso se plantea una remodelación definitiva, sino intervenciones específicas para cumplir con los requerimientos de World Rugby.

El impacto para el deporte argentino

La posibilidad de ser sede del Mundial 2035 representa una oportunidad histórica. No solo para el rugby, sino para el deporte argentino en general. Significaría inversiones, empleo, visibilidad internacional y un impulso clave para las divisiones juveniles y el desarrollo federal del rugby.

Desde la UAR siguen de cerca el proceso y saben que el respaldo de World Rugby no garantiza la elección final, pero sí coloca al país en una posición de enorme relevancia dentro del mapa global.

Ilusión abierta y camino largo

Faltan años para que se defina la sede del Mundial de Rugby 2035, pero el solo hecho de que World Rugby haya mencionado a La Bombonera como opción concreta marca un antes y un después. La mística del estadio vuelve a trascender el fútbol y se proyecta, una vez más, al escenario deportivo mundial.

Argentina sueña, World Rugby observa y La Bombonera late, esta vez, con el eco ovalado del rugby internacional.