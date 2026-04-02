Club de rugby Regatas de Bella Vista. Foto: Redes sociales

Un grave hecho sacude al mundo del rugby luego de que jugadoras de hockey denunciaran a rugbiers del club Regatas de Bella Vista por drogarlas y abusarlas sexualmente durante un “tercer tiempo”.

El hecho habría ocurrido tras el partido entre Regatas y Los Tilos sobre finales de marzo, cuando las víctimas habrían consumido bebidas presuntamente adulteradas en la tradicional reunión rugbística post partido.

Tras dicho consumo, se habrían producido abusos sexuales múltiples en el quincho “Centenario” del club. En tanto, la Justicia ya inició actuaciones preliminares para determinar las responsabilidades penales de los involucrados y la veracidad del material (presuntas filmaciones y chats) que circula en redes.

En ese contexto, la investigación busca esclarecer si existió un plan coordinado para adulterar las bebidas y la identidad de quienes participaron.

El comunicado del club Regatas de Bella Vista

Tras la difusión del hecho, el club bonaerense emitió un comunicado que reza: “Ante los hechos ocurridos en instalaciones del Club durante la madrugada del domingo 29 de marzo, la Comisión Directiva considera necesario dirigirse a toda la comunidad para reafirmar un criterio institucional claro”.

“El Club de Regatas Bella Vista es una comunidad deportiva y formativa, fundada sobre valores que deben expresarse en conductas concretas. En ese marco, tanto la realización de conductas impropias en espacios del Club así como su difusión resultan incompatibles con la vida institucional, con el respeto debido a las personas y con el espíritu que el Club busca transmitir”, añade el texto.

El comunicado del club Regatas de Bella Vista. Foto: Captura

Y suma: “Nuestro norte es claro: contribuir, junto a las familias y a través del deporte amateur, a la formación de mejores personas, sostener una convivencia basada en el respeto, la disciplina, el compromiso con el Club y el cuidado de la dignidad de los demás. Por eso, no corresponde naturalizar ni relativizar hechos que lesionan ese marco”.

“La Comisión Directiva dará a lo sucedido el tratamiento que corresponda por los canales institucionales pertinentes, con la seriedad del caso y reafirmando un principio que debe guiar toda la vida del Club: primero el Club, sus valores y el respeto a cada persona”, cierra.