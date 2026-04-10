El plan “anti-Barcelona” del Atlético de Madrid para asegurar la continuidad de Julián Álvarez
El gran momento del Araña despertó el interés de los grandes clubes del mundo y el Barsa es uno de ellos. La medida que planean en el Colchonero para blindar al argentino.
Tras algunas semanas fuera de su nivel, Julián Álvarez volvió a su forma y se ubica dentro de los jugadores más buscados por los grandes del fútbol europeo.
A un interés que venía de hace meses, el Barcelona lo sufrió en carne propia en la ida de los cuartos de final de la Champions League y el Atlético de Madrid ya planea un plan para blindar al delantero argentino.
El Colchonero prepara una oferta para renovar el contrato del Araña con un considerable aumento de sueldo y una cláusula de 1.000 millones de euros, que complicaría las intenciones del conjunto culé.
Cabe mencionar que el ex jugador de River llegó a la capital española en 2024 y tiene contrato hasta 2030 con una opción de salida de 500 millones de euros.
Sin embargo, el arribo del fondo inversor Apolo como máximo accionista hizo que Julián sea el elegido como la figura de un proyecto deportivo a largo plazo, con la idea de pelear en grande en España y Europa.
La alarma en el Wanda Metropolitano surgió con los dichos del propio jugador, que no podía asegurar su continuidad con la camiseta rojiblanca en la próxima temporada. El estallido llegó a la prensa, que le consultó al Cholo Simeone, generando la incomodidad en el entrenador.
Dichos comentarios también resonaron en el Camp Nou: los dirigentes catales dejaron entrever que están dispuestos a poner 150 millones de euros por el delantero campeón del mundo.
Con el final de la temporada y el Mundial a la vista, Julián Álvarez no tomará una decisión a corto plazo. Pero la seducción del Barcelona ya empezó y el Colchonero busca alternativas para no perder a su gran figura.
Por Matías Greisert
X: @MatíasGreisert