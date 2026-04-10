Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: EFE

Tras algunas semanas fuera de su nivel, Julián Álvarez volvió a su forma y se ubica dentro de los jugadores más buscados por los grandes del fútbol europeo.

A un interés que venía de hace meses, el Barcelona lo sufrió en carne propia en la ida de los cuartos de final de la Champions League y el Atlético de Madrid ya planea un plan para blindar al delantero argentino.

Champions League, Barcelona vs. Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

El Colchonero prepara una oferta para renovar el contrato del Araña con un considerable aumento de sueldo y una cláusula de 1.000 millones de euros, que complicaría las intenciones del conjunto culé.

Cabe mencionar que el ex jugador de River llegó a la capital española en 2024 y tiene contrato hasta 2030 con una opción de salida de 500 millones de euros.

Julián Álvarez, Atlético de Madrid vs Real Madrid. Foto: REUTERS

Sin embargo, el arribo del fondo inversor Apolo como máximo accionista hizo que Julián sea el elegido como la figura de un proyecto deportivo a largo plazo, con la idea de pelear en grande en España y Europa.

La alarma en el Wanda Metropolitano surgió con los dichos del propio jugador, que no podía asegurar su continuidad con la camiseta rojiblanca en la próxima temporada. El estallido llegó a la prensa, que le consultó al Cholo Simeone, generando la incomodidad en el entrenador.

Conferencia de prensa de Diego Simeone. Foto: EFE

Dichos comentarios también resonaron en el Camp Nou: los dirigentes catales dejaron entrever que están dispuestos a poner 150 millones de euros por el delantero campeón del mundo.

Con el final de la temporada y el Mundial a la vista, Julián Álvarez no tomará una decisión a corto plazo. Pero la seducción del Barcelona ya empezó y el Colchonero busca alternativas para no perder a su gran figura.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert