Mundial Sub 17: la Selección Argentina venció a Bélgica y comenzó con el pie derecho su sueño en Qatar

Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquível convirtieron los goles del conjunto de Diego Placente. Ahora, la ‘Albiceleste’ se medirá contra Túnez y Fiyi para avanzar a la próxima instancia mundialista.

El 11 de la Selección Argentina Sub 17 que debutó en el Mundial de Qatar 2025. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina Sub 17 derrotó este lunes 3 a 2 a Bélgica y comenzó con el pie derecho el Mundial de Qatar 2025. Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquível convirtieron los goles albicelestes.

La ‘Albiceleste’, conducida por Diego Placente, comenzó en ventaja a los 36 minutos de juego con el tanto de Tulián. Sin embargo, en el final de la primera etapa, Arthur de Kimpe empató para el seleccionado europeo.

En el complemento, Stan Naert pondría arriba a Bélgica tras una serie de rebotes dentro del área. A pesar de la desventaja, Argentina lograría la igualdad diez minutos más tarde con un remate cruzado de Jainikoski.

El agónico gol de la victoria fue obra de Esquivel, a los 71′, cuando llegó por sorpresa en el segundo palo y disparó fuertemente al primer palo para darle los tres puntos al conjunto de Placente en su debut mundialista.

Argentina venció 3 a 2 a Bélgica en el Mundial Sub 17. Foto: X @Argentina

De esta manera, la ‘Albiceleste’ empezó la Copa del Mundo con una victoria en el Grupo D, donde comparte grupo con Túnez y Fiyi. El jueves 6 de noviembre, Argentina se enfrenta a Túnez, a partir de las 10:30.

Luego, cerrará su participación en la fase de grupos contra Fiyi. Dicho encuentro se jugará el domingo 9 de noviembre, desde las 09:30. Allí, se definirá su clasificación o no a la próxima instancia mundialista.

Los grupos del Mundial Sub 17 de Qatar

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal.

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes.

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi.

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto.

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte.

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia.

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa.

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda.

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda.

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar

La lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17. Foto: X @Argentina

Arqueros

José Castelau (Real Madrid)

Juan Manuel Centurión (Independiente)

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores

Fernando Closter (Independiente)

Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

Simón Escobar (Vélez)

Matías Satas (Boca)

Mateo Martínez (Racing)

Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

Misael Zalazar (Talleres)

Mediocampistas

Alejandro Tello (Racing)

Santiago Espíndola (River)

Felipe Pujol (Vélez)

Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros