La Selección Argentina perdió ante México por penales y quedó afuera del Mundial Sub 17

Fue 4-5 tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. Los autores de los goles fueron el delantero Ramiro Tulián y el defensor Fernando Closter para la “Albiceleste”, mientras que los tantos mexicanos los anotó el delantero Luis Gamboa.

Argentina vs México; Mundial Sub 17. Foto: X @Argentina

El primer tiempo fue un verdadero monólogo de Argentina, que se puso rápidamente en ventaja a los ocho minutos gracias a un golazo de Tulián, quien definió al ángulo luego de recibir en el borde del área tras un córner de su compañero de ofensiva Felipe Esquivel.

Los dirigidos por Diego Placente tuvieron muchísimas aproximaciones en la primera mitad para estirar la ventaja, pero terminaron sufriendo la falta de efectividad.

Argentina vs México; Mundial Sub 17. Foto: X @fifaworldcup_es

En el segundo tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, Gamboa hizo un doblete para que México diera vuelta la historia. Primero con un tremendo cabezazo al minuto de juego y después, a los 13 del complemento, se encontró solo con la pelota en el área tras una desatención defensiva de sus rivales.

Cuando parecía que se acababa la ilusión para los chicos argentinos, apareció Closter con un cabezazo a falta de solo cinco minutos para al final, al aprovechar una mala salida del arquero mexicano Santiago López.

Esta eliminación de la Argentina cae como un balde de agua fría, ya que los dirigidos por Placente habían sido el mejor primero en la fase de grupos, mientras que México había avanzado por la ventana tras terminar como el octavo mejor tercero. Su rival en los octavos de final será Portugal, que más temprano venció 2-1 a Bélgica.

