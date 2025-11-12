Escándalo en San Lorenzo: los jugadores denunciaron falta de pagos, comida adecuada y servicios básicos

Un comunicado difundido por los futbolistas del Ciclón muestra la “profunda preocupación y malestar” por la situación dirigencial.

La situación en San Lorenzo es crítica, con distintas deudas y malestar en el plantel. En las últimas horas, se conoció el comunicado que publicaron los jugadores del Ciclón, donde tienen fuertes cuestionamientos a los dirigentes.

“Los jugadores del plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada”, relata la primera parte del texto.

El comunicado, difundido en las redes sociales

El comunicado, difundido en las redes sociales, sigue con la deuda que tiene el club: “Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”.

“A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron”, siguen en su lista de denuncias.

El reclamo llega antes de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025, cuando San Lorenzo se juega la clasificación a las copas internacionales. “Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente”.

El mensaje detalla: “No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria”.

Por último, indican: “Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado”.

Los jugadores de San Lorenzo expresaron su postura y sus reclamos, en el marco de una crisis institucional que lleva tiempo. Se desconoce si tomarán otras medidas más allá del comunicado, como la interrupción de los entrenamientos.

Por lo pronto, recibirán a Sarmiento de Junín el próximo sábado desde las 19:15. Si bien ya están clasificados a la segunda ronda del Torneo Clausura, buscan mejorar su posición para que tengan un cruce más favorable.