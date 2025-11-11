Cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura: cuándo se definen los descensos y la clasificación a la Copa Libertadores

La Liga Profesional de Fútbol reveló los días y horarios de la última fecha del campeonato. Además del descenso y la Tabla Anual, también quedarán diagramados los playoffs.

Boca Juniors recibe a River Plate en su casa. Foto: REUTERS

La Liga Profesional de Fútbol reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura, la última de la primera fase, en el cual se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.

El sábado 15 de noviembre se conocerán los dos equipos que descenderán a la Primera Nacional, mientras que el domingo 16 quedarán resueltos los cupos para la Copa Libertadores 2026, con el River de Marcelo Gallardo como gran protagonista.

Marcelo Gallardo quiere clasificar a River a la Copa Libertadores. Foto: EFE

El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 14

Lanús – Atlético Tucumán a las 20

Sábado 15

Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17

Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17

San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15

Independiente – Rosario Central a las 21:30

Domingo 16

Instituto – Talleres a las 17

Vélez – River a las 17

Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15

Newell´s – Racing a las 20:15

Boca – Tigre a las 20:15

Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15

Lunes 17