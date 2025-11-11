Cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura: cuándo se definen los descensos y la clasificación a la Copa Libertadores
La Liga Profesional de Fútbol reveló los días y horarios de la última fecha del campeonato. Además del descenso y la Tabla Anual, también quedarán diagramados los playoffs.
La Liga Profesional de Fútbol reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura, la última de la primera fase, en el cual se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.
El sábado 15 de noviembre se conocerán los dos equipos que descenderán a la Primera Nacional, mientras que el domingo 16 quedarán resueltos los cupos para la Copa Libertadores 2026, con el River de Marcelo Gallardo como gran protagonista.
El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura
Viernes 14
- Lanús – Atlético Tucumán a las 20
Sábado 15
- Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17
- Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17
- San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15
- Independiente – Rosario Central a las 21:30
Domingo 16
- Instituto – Talleres a las 17
- Vélez – River a las 17
- Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15
- Newell´s – Racing a las 20:15
- Boca – Tigre a las 20:15
- Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15
Lunes 17
- Barracas Central – Huracán a las 17
- Belgrano de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 17
- Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17
- Platense – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19:30