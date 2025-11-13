Los “Héroes de Madrid” que podrían dejar River en diciembre

El difícil presente del Millonario repercute en los ánimos internos del vestuario. Históricos jugadores podrían tener una salida a fin de año.

Final Copa Libertadores 2018 entre River y Boca. Foto: NA

El presente deportivo de River atraviesa graves turbulencias. La derrota contra Boca en el Superclásico lo expulsó de la clasificación a Copa Libertadores, y podría quedar afuera de los Play-Off del Torneo Clausura si pierde contra Vélez.

Al mal funcionamiento del equipo se le suman las dolorosas eliminaciones contra Palmeiras e Independiente Rivadavia de Mendoza. Esta situación llevó a que Marcelo Gallardo meta mano en el armado del equipo y reacomode algunas piezas. Sin embargo, las modificaciones no desembocaron en resultados positivos.

Enzo Perez y Pity Martinez podrían dejar River en Diciembre Foto: REUTERS

Los cambios del Muñeco perjudicaron a figuras históricas, como Enzo Pérez, que perdió la titularidad contra Portillo, y “Pity” Martínez, que se vio postergado en la consideración por jugadores como Galarza, Meza, o incluso el juvenil Cristian Jaime.

Los contratos de ambos jugadores vencen en diciembre de este año, por lo que podrían terminar la temporada con el club de Núñez e iniciar el 2026 buscando un nuevo hogar.

Otros jugadores cuyas vinculaciones con el club expiran en diciembre son: Milton Casco, Ignacio Fernández y Miguel Borja.

Los dos ex-Gimnasia podrían volver al Lobo finalizado el 2025, aunque la situación de cada uno es particular. Nacho Fernández alterna presencias y ausencias entre los 11 titulares del Muñeco. Aunque su nivel ya no es el de antes, las variantes en el mediocampo no demostraron un despliegue superior que termine por desterrarlo de la consideración.

Nacho Fernández, River

Por otro lado, Milton Casco no es el lateral izquierdo titular del equipo hace un par de temporadas. Enzo Díaz y Marcos Acuña se sucedieron para reemplazarlo, aunque hay que reconocer que, desde la salida del ex-Talleres a San Pablo, cuando tuvo que entrar a suplir al “Huevo” no desentonó con sus compañeros.

La situación de Miguel Ángel Borja resulta complicada. Su relación con los hinchas millonarios parece haber cruzado límites irreversibles tras el penal errado en el último minuto contra Gimnasia, que coronó una racha de malos partidos del delantero. Aun así, las lesiones de Driussi y Colidio volvieron a meter al colombiano dentro de la consideración.