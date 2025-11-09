Superclásico EN VIVO: Boca Juniors y River Plate se juegan la clasificación a la Copa Libertadores en La Bombonera

El partido, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, tiene a Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

Boca, el club más convocante del Mundial de Clubes. Foto: Reuters

Boca Juniors recibe a River Plate en La Bombonera para una nueva edición del Superclásico. El partido, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, es uno de los más determinantes de los últimos años, ya que ambos equipos se juegan gran parte de su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El encuentro tiene a Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Héctor Paletta en el VAR.

Los de Claudio Úbeda llegan mejor perfilado: ganaron tres de sus últimos cuatro encuentros y son líderes de la Zona A con 23 puntos, compartiendo la cima con Unión. En caso de un triunfo, el “Xeneize” asegurará automáticamente su boleto a la fase de grupos de la Libertadores. Sin embargo, una derrota podría complicar mucho su clasificación debido a lo ajustada que está la tabla, en la que apenas le lleva cinco puntos al 12°.

Por su parte, los de Marcelo Gallardo atraviesan un presente opuesto. Perdieron siete de sus últimos diez partidos y apenas suman 21 puntos en la Zona B, ubicándose en la sexta posición. En la tabla anual está tercero, en la zona de repechaje para Libertadores, pero una derrota los dejarían expuestos a ser superados por Argentinos Juniors o Deportivo Riestra.

El partido también será determinante en la lucha por los playoffs del Clausura y en lo anímico para ambos planteles. Boca llega con un plantel más estabilizado y convocó a Edinson Cavani, que vuelve tras casi dos meses de inactividad, además de figuras como Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

River, por su parte, también presentó 24 convocados. Gallardo recupera a dos piezas clave: Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi, aunque ninguno tiene presencia garantizada desde el arranque. El delantero vuelve tras una distensión muscular que lo dejó afuera del último partido, mientras que el lateral arrastra un esguince en la rodilla.

Franco Armani y Leandro Paredes, dos de los campeones del mundo que estarán presentes en el Superclásico. Foto: X @RiverPlate / NA

El Superclásico se jugará, entonces, con un condimento extra: el “Xenezie” podría sellar su boleto a la Libertadores y el “Millonario” podría comprometer gravemente su clasificación, algo que no le ocurre desde hace una década.

Las posibles formaciones del Superclásico