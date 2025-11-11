River enfrenta a Vélez en un partido decisivo: las seis bajas que tendrá Gallardo para armar el equipo

El entrenador del Millonario deberá buscar alternativas ya que algunos nombres clave no estarán a disposición ante Vélez.

Marcelo Gallardo. Foto: EFE

River busca pasar de hoja rápidamente, luego de la caída en el Superclásico ante Boca. En este contexto, se enfrenta a Vélez por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025 en un partido decisivo para saber si clasifica a la Copa Libertadores 2026, aunque tendrá bajas sensibles en su plantel.

Marcelo Gallardo afronta un nuevo desafío, en el marco de una seguidilla de partidos en los que pudo sumar muy pocos puntos. Sin embargo, tendrá que idear el encuentro ante el Fortín en Liniers con la baja de nombres importantes en su planificación.

El partido se jugará el domingo 16 de noviembre desde las 17, en el estadio José Amalfitani.

Ya sean lesiones, suspensiones o convocatorias, las razones que le dan un nuevo dolor de cabeza al técnico del Millonario son variadas.

Por un lado, Maximiliano Meza y Facundo Colidio están lesionados y ya fueron descartados para la convocatoria. El mediocampista sufrió una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda durante el Superclásico. La recuperación le demandará entre tres y cuatro meses.

Maximiliano Meza. Foto: X @RiverPlate

Con respecto a los suspendidos, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta vieron la quinta amarilla durante el encuentro ante Boca. Ambos fueron titulares y significan complicaciones, ya que eran de los principales nombres a disposición de Gallardo.

Los últimos dos de la lista son Matías Galarza Fonda y Kevin Castaño, quienes fueron convocados a las selecciones de Paraguay y Colombia, respectivamente.

Kevin Castaño, jugador de River. Foto: X @RiverPlate

Las tres opciones que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

La primera opción de clasificación es a través de la tabla anual. Llega a la última fecha con 52 puntos, mientras que Argentinos tiene 54. Por esto, el Millonario debe vencer si o si a Vélez y esperar que el Bicho no derrote a Estudiantes de La Plata. En caso de que haya empate, River debe vencer por 2 goles de diferencia.

Otra alternativa es culminar en el 4° lugar en la tabla anual, aunque dependerá de otros equipos: si Rosario Central, Boca o Argentinos salen campeón liberarán un cupo, lo que los ayudaría.

Así está la tabla anual a falta de una fecha. Foto: Promiedos

Cabe mencionar que ambas posibilidades lo dejarían en la zona de repechaje, por lo que no entrarían directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

A falta de una fecha, tanto Deportivo Riestra (vs Godoy Cruz) con 51 puntos como Racing (vs Newells) y San Lorenzo (vs Sarmiento) con 50 todavía pueden superar a River.

Por último,le queda salir campeón del Clausura 2025. En caso de que clasifique a los Playoffs y avance en las instancias de eliminación directa,puede sumar una estrella y también asegurar su lugar en Libertadores.