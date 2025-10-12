Argentina le ganó a México y enfrentará a Colombia en la semifinal del Mundial Sub 20

Fue 2-0 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos gracias a los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. Diego Ochoa y Tahiel Giménez vieron la tarjeta roja en el rival sobre el final. Cuándo se juega la próxima ronda.

Argentina vs México, por el Mundial Sub 20. Foto: X @Argentina

La Selección Argentina le ganó 2-0 a México por los cuartos de final del Mundial Sub 20 disputado en Chile. Los goles del partido en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos fueron de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.

En la semifinal, la “Albiceleste” se enfrentará a Colombia, que derrotó a España por 3-2.

Argentina vs México, por el Mundial Sub 20. Foto: REUTERS

Como se hizo costumbre durante el torneo, el conjunto dirigido por Diego Placente se puso en ventaja en los primeros instantes del partido. A los 9 minutos, Valentino Acuña remató desde la puerta del área. El tiro fue tapado por el arquero mexicano Emmanuel Ochoa, pero el rebote quedó en los pies de Carrizo, que no perdonó y estampó el 1-0.

En los minutos siguientes, el “Tri” se adueñó de la pelota, aunque sin causar sobresaltos en el arco de la “Albiceleste”.

Argentina golpeó rápido en el segundo tiempo. A los 56′, Juan Villalba condujo desde la defensa hasta mitad de cancha y habilitó a Silvetti, que sumó el segundo tanto al marcador y a su cuenta personal en la competencia.

Mateo Silvetti, Argentina vs México. Foto: X @Argentina

La mala noticia para los de Placente llegó a los 61′ con la amonestación de Maher Carrizo, que se perderá el próximo partido por acumulación de amarillas.

La “Albiceleste” sufrió sobre los 10 minutos finales, cuando México pisó el acelerador para buscar el descuento y un eventual empate. La resistencia en el fondo argentino fue clave y el marcador no se movió del 2-0.

A los 90′ y con revisión del VAR mediante, Diego Ochoa fue expulsado por doble amarilla tras intentar conectar una trompada contra Silvetti. Cinco minutos más tarde, Tahiel Giménez también vio la roja por un golpe por detrás.

Cuándo juega Argentina contra Colombia por el Mundial Sub 20

En la semifinal, Argentina enfrentará a Colombia. De no haber modificaciones, el partido está programado para el miércoles 15 de octubre a las 20.

El resumen de Argentina vs México por el Mundial Sub 20